Ko darīt, ja pazudis vai nozagts personu apliecinošs dokuments? Vai par to būs sods? Jautā Roberts K.

Ja personu apliecinošais dokuments (pase vai eID karte) ir nozaudēts vai nozagts, par to nekavējoties jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Valsts policija vai Valsts robežsardze. 30 dienu laikā no šā fakta konstatācijas jāiesniedz dokumenti jaunas personas apliecības noformēšanai. 

Savukārt, ja nozaudēta pase, bet ir derīga personas apliecība, jaunas pases izgatavošana šādā situācijā nav obligāta.

