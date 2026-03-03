Šajā receptē ,pateicoties laima marinādei un sinepēm, vistas gaļa iegūst īpašu sulīgumu.
Sastāvdaļas
- 4 vistas filejas
- 1 mazs puravs
- 1 laima vai puscitrona sula
- 3 ēdamkarotes eļļas
- 1–2 tējkarotes sinepju
- 1 tējkarote kaltēta estragona
Pagatavošana
Puravu noskalo un sasmalcina. Laima sulu sajauc ar eļļu, sinepēm un estragonu. Puravu liek cepamtraukā, virsū kārto vistas filejas un pārlej ar laima marinādi. Trauku ievieto ledusskapī un ļauj gaļai ievilkties vismaz 2 stundas. Filejas pa reizei apgroza.
Trauku izņem no ledusskapja un atstāj istabas temperatūrā uz kādām 10 minūtēm, pēc tam filejas cep cepeškrāsnī 225 oC aptuveni 35 minūtes.
Gatavās vistas filejas ieslīpi sagriež strēmelēs un liek atpakaļ traukā. Pasniedz ar makaroniem un salātiem.
Padomi vistas pagatavošanā
- Vistu pirms gatavošanas no iekšpuses un ārpuses ierīvē ar citronu – gaļa kļūst sulīgāka, maigāka un baltāka.
- Vistas gaļas ēdienu garšu var uzlabot, pievienojot citronu, sinepes vai rīvētu sieru.
- Vistas gaļa sader ar ķiplokiem, timiānu, rozmarīnu, raudeni, koriandru, kariju un paprikas pulveri.
- Sautējot gaļu kopā ar skābiem produktiem, piemēram, tomātiem, tomātu biezeni, skābētiem kāpostiem, žāvētiem augļiem, gaļa izsautējas ātrāk, ir mīksta, sulīga.
