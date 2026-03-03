Neraugoties uz dažādiem risinājumiem ražas audzēšanā, joprojām iecienītas ir plēves siltumnīcas. Lai iegādātos kvalitatīvu plēvi, uzmanība jāpievērš lietām, ko bieži vien cenu zīmē nenorāda. Taču ne mazāk svarīgi plēvi pareizi uzklāt un nostiprināt. Konsultē SIA "Garden Plast" veikala (pleve.lv) vadītājs Oskars Balodis.

Novērtē, nomēra, aprēķina

Pirms plēves iegādes novērtē siltumnīcas karkasu. Būvējot jaunu siltumnīcu, izvēlas izturīgu un kvalitatīvu segumu, kas kalpos vairākus gadus. Bet, ja karkasa mūžs mērāms divus trīs gadus, var iegādāties lētāku plēvi, kas paredzēta pāris sezonām.

Plēves kalpošanas laiks atkarīgs no tās sastāva, ko bieži vien preces aprakstā nenorāda. Piemēram, plēves ar etilēnvinilacetāta (EVA) piedevu nodrošina labāku materiāla elastību un noturību dažādos laika apstākļos. Plēvi var iegādāties dārzniecības preču internetveikalos. Pirms iegādes jānomēra siltumnīca. Ar mērlenti vai auklu, kas pārmesta pār jumtu un abiem siltumnīcas sāniem, nosaka vajadzīgo plēves daudzumu. Nomēra siltumnīcas galus – to noklāšanai izmanto atsevišķas loksnes. Ja iegādāta plēve, kas siltumnīcas noklāšanai nav pietiekami liela un ir jāsavieno, to dara, izmantojot gludekli un avīzi.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē