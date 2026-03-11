Ziemas aukstums, pavasaris, kas kavējas, vai rudens drēgnums mudina meklēt vairāk siltuma, un to noteikti dod adījumi no suņu vilnas dzijas. Tā ir viena no siltākajām, tomēr joprojām mazāk izmantotām dzijām, jo tās darināšanas process ir darbietilpīgs un lēns, bet rezultāts dārgs.

Ināra Krauja no Kandavas ar suņa vilnas apstrādāšanu nodarbojas jau 35 gadus un šo prasmi apguvusi no pamatiem līdz sīkākajām niansēm, kas nāk reizē ar pieredzi. Rokdarbniece labprāt dalās savās zināšanās arī ar citiem.

Ināras praktiskā darba pieredze bijusi saistīta ar tekstilizstrādājumiem. Interese par suņu vilnas dziju radusies, kad mājās ienācis kollijs Ilfa. Kopš tā laika suņi viņai bijuši vienmēr, turklāt tikai kolliji. Suns arī bijis viens no iemesliem, kāpēc Ināra no Rīgas pārcēlusies uz Kandavu, jo lielpilsētā ar suni nebija pat lāga kur staigāt.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē