Vai darba devējs var atteikt darbiniecei apmaksāt veselības apdrošināšanu, ja viņa drīzumā dosies bērna kopšanas atvaļinājumā? Ejot bērna kopšanas atvaļinājumā, darba attiecības taču netiek izbeigtas. Vai tas nav pārkāpums? Jautā Laura Pierīgā.

Valsts darba inspekcijā (VDI) paskaidro, ka veselības apdrošināšanas polise tiek uzskatīta par daļu no darba samaksas – tā ir papildu atlīdzība par darbu. 

“Darba devējs pats nosaka, kādā kārtībā polises tiek iegādātas un izsniegtas, un šī kārtība dažādos uzņēmumos var atšķirties. Tomēr noteikumiem jāatbilst Darba likumam, ievērojot vienlīdzīgas tiesības un aizliegumu pret darbiniekiem izturēties atšķirīgi bez pamata,” skaidro VDI pārstāve Dace Stivriņa.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē