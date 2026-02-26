Pēc krāsošanas būtiski piederumus nomazgāt, kamēr krāsa nav paguvusi izžūt, tādējādi otas un rullīšus varēs izmantot vēl pāris reižu.

Veltņu un otu tīrīšana

Pirms mazgā remontā sasmērētās otas un veltņus, no tiem jāizspiež iespējami vairāk krāsas. Atlikumu no veltņa var izspiest ar rokām – ar vienu roku virs krāsas spaiņa vertikāli tur veltni, bet ar otru roku spēcīgi aptver veltni un virzienā no augšas krāsas atlikumu iespiež atpakaļ spainī. 

Veltņu tīrīšanai var iegādāties speciālu plastmasas rīku (orientējoši 2 EUR) vai universālu metāla špakteļlāpstu ar ieapaļu iegriezumu tās sānā (orientējoši 5 EUR).

