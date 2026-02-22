Lielā gavēņa laika piemērota ir griķu kotlešu recepte, kas pārbaudīta saimnieces Ilzes Rozentālesģimenē un tiek izmanota vairākās paaudzēs.
Sastāvdaļas
- 100–150 g vārītu griķu
- 50 g vai sauja rīvēta siera
- 1 ēdamkarote krējuma
- 1 ola
- neliels sīpols
- 1 ēdamkarote ar kaudzi miltu
- sāls, pipari, zaļumi
- ja vēlas - rīvmaize
Pagatavošana
Bļodā liek vārītos griķus. Sīpo-lu sīki sagriež un apcep zeltainu, pieber griķiem. Pievieno rīvēto sieru, krējumu, olu un miltus. Visu rūpīgi samaisa, līdz izveidojas ķepīga masa, kas turas kopā.
Ar rokām vai lielu karoti veido kotletes, pirms cepšanas var apviļāt rīvmaizē, lai labāk turas kopā. Cep sakarsētā pannā nelielā eļļas daudzumā no abām pusēm, līdz tās gatavas un siers izkusis.
Ja masa šķiet par šķidru, var piebērt vēl nedaudz miltu, bet jāņem vērā, ka siers cepot kotletes sacementēs.
