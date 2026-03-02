Priekšniecība jau par normu uzskata, ka visiem darbiniekiem jāstrādā virsstundas. Tas notiek regulāri jau gandrīz gadu. Ja atsakās strādāt, draud ar atlaišanu. Ko iesākt? Jautā Rihards Zemgalē.

Ja darbinieks nevar paveikt savu darbu parastajā darba laikā, ar darba devēju rakstiski jāvienojas par virsstundu darbu. 

Valsts darba inspekcijā norāda, ka vienošanos par virsstundām nedrīkst iekļaut darba līgumā – tā jāslēdz katru reizi atsevišķi, kad puses vienojas par virsstundu darbu. 

Par vienošanos var uzskatīt arī darbinieka piekrišanu darba grafikam, kurā paredzētas virsstundas. Līdz ar to darbiniekam ir tiesības arī atteikties no virsstundu darba.

