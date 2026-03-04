Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Pēc skarbākām ziemām saimnieki maina gan senos koka logus, gan remontē vai maina agrāk uzstādītus pakešu logus. Šīs nedēļas žurnālā par to, kādi ir raksturīgākie un biežāk izplatītie logu defekti un kā tos novērst, kādus apkopes darbus ieteicams veikt ikvienam saimniekam logu ilgmūžībai un pārmērīga siltuma zuduma novēršanai
Vēl jaunākajā numurā:
- Pieprasītākās kolekcionāru un audzētāju tomātu un paprikas šķirnes + ieteikumi labai ražai
- Kā pareizi rīkoties, ja kaimiņš nopludinājis dzīvokli
- Kad un kā pārstādīt rudens avenes un kā tās kopt
- Kas jāņem vērā, ja mantojuma saņēmējs vēl nav pilngadīgs
- Kā suņa vilna pārtop dzijā un kādas ir šīs vērtīgās dzijas īpašības
- Kāpēc ziemā nīkuļo telpaugi un kā tiem palīdzēt
- Vistu akniņas ēdienos – 5 receptes
- Kā izvēlēties tīrīšanas drāniņas un kās tas pareizi izmantot
- Par ko liecina atraugas
Šīs nedēļas Praktiskais Latvietis preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 9.martam.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
