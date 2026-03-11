Nomainot bojātos elementus, arī senie koka logi var kļūt energoefektīvi. Konslutē vēsturisko ēku eksperts no Kuldīgas Jānis Mertens.
Raksturīgākie logu defekti
Visbiežāk koka logiem vērojami apakšējās daļas un horizontāli izvirzītu detaļu bojājumi, kas veidojušies tieša mitruma (sniega, lietus) ietekmē, ekspluatācijas laikā radušies lietojuma defekti, metāla detaļu korozija un zudumi, stikla iestrādes koka līstes deformācija un rukums, lineļļas ķites saistvielas zudumi un izdrupumi, loga ģeometrijas neatbilstība.
Loga iestiklošana
Lai sakārtotu vēsturisku logu, vērtnes jāizņem no rāmja. Kamēr tās restaurē, rāmi aizklāj ar plēvi, pasargājot detaļas no mitruma. Vispareizāk stiklu rāmī nostiprināt ar lineļļas ķiti (lineļļas pernicas un krīta pulvera maisījumu), veidojot hermētiski blīvu savienojumu. Bieži ķites vietā lietotās koka līstītes ar laiku zaudē hermētiskumu un kļūst vaļīgas, kokam uzbriestot un sarūkot. Gar līstītēm var iekļūt mitrums, stikls var skanēt vibrāciju dēļ.
Stikla ieķitēšana ir laikietilpīga. Ar celtniecības fēnu un špakteļlāpstiņu vai lieku trulu koka kaltu noņem veco ķiti. Stiklu izceļ no vērtnes un ar minēto metodi iztīra stikla gropi. Pēc tam gropi nogruntē, piesūcinot koksni ar lineļļas pernicu divās kārtās, ievērojot ražotāja norādīto laiku starp atkārtotu uzklāšanu. Iztīrīto gropi noklāj ar zaru laku vai šellaku, ierobežojot ķitei piejauktās lineļļas uzsūkšanos koksnē un paildzinot tās kalpošanas laiku.
Gropē iepilda ķiti un ievieto izmēram piegrieztu stiklu. Priekšroka dodama vilktajam stiklam, kas atbilst seno ēku autentiskumam. No gropes izspiedušos ķiti noņem ar špakteļlāpstiņu. Stiklu gropē nostiprina ar naglām bez galvām. Lai, naglu dzenot, nesaskrāpētu stiklu, uz tā novieto papīra loksni. Kad stikls nostiprināts, vērtni apgriež otrādi, notīra šajā pusē izspiedušos ķiti. Nosedzošo ķites kārtu uzklāj un izlīdzina ar špakteļlāpstu 45 grādu leņķī, lai 1–1,5 mm no stikla gropes malas būtu redzama.
Ķiti var pārkrāsot ar lineļļas krāsām 10 dienas pēc uzklāšanas – tad ķitē neiespiedīsies otu sari. Ieteicams izvēlēties viena ražotāja lineļļas grunti un krāsu. Uz stikla nokļuvušo krāsu notīra ar speciālu skrāpi. Nebojātu lineļļas krāsojumu reizi piecos gados noklāj ar lineļļas pernicu, atjaunojot sākotnējo izskatu.
Siltumam un komfortam
Aukstuma aizturēšanai pie iekšējām loga vērtnēm nostiprina atbilstīga profila un izmēra blīvgumiju – atkarībā no spraugas izmēra starp logu un kārbas gropi. Nostiprinot blīvgumiju pie ārējām vērtnēm, tiek traucēta ventilācija, starp logiem veidosies kondensāts. Var izvēlēties līmējamas vai iefrēzējamas blīvgumijas, kuras nomaina ik pēc diviem trim gadiem.
Ik pēc 2–3 gadiem jāapseko logi un palodzes, jānovērtē furnitūra, stikla savienojumu hermētiskums un ģeometrija.
Ja aukstums neieplūst gar vērtnēm, jāpārbauda sprauga starp loga kārbu un ēkas konstrukciju, nokaļot apmetumu vai demontējot apmales. Atsegtajā vietā izņem veco pildījuma materiālu un spraugu no jauna aizdrīvē ar lina vai kaņepju pakulu lenti, atjauno loga ailas apdari. Spraugas nedrīkst aizpildīt pārāk blīvi. Neizmanto mūsdienu materiālus, piemēram, celtniecības putas, jo tās traucē gaisa apmaiņai un var rosināt loga kārbas un koka konstrukciju trupi.
Starp vērtnēm un uz iekšējās palodzes nevajadzētu likt sarullētus dvieļus, segu vai citus tekstilizstrādājumus. Kondensāts var samērcēt audumu un bojāt koka detaļas.
Der zināt!
- Seno logu novērtēšanai vēlams pieaicināt zinošu speciālistu un konsultēties par labāko risinājumu – ļoti daudzus defektus var novērst.
- Ar videolekciju kursu par koka logu atjaunošanu un biežāk pieļautajām kļūdām var iepazīties YouTube kanālā: Kuldīgas novads.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Praktiskais Latvietis.
