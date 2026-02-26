Vēlos izaudzēt vitamīnu asniņus. Parasti audzēju tikai lociņus, bet kā izaudzēt mikrozaļumus? Vai saules jau ir pietiekami, lai tos audzētu uz palodzes? Jautā Iveta Līvānos.

Mikrozaļumus var audzēt visu gadu, jo tie nav saules gaismas prasīgi un labi aug arī uz palodzes. Piemēram, kressalāts spēj izaugt, pat ja dienasgaisma ir tikai četras stundas dienā, stāsta Dace Damberga no Talsiem. Viņa agrāk spējusi pat kaktusu nokaltēt, bet nu jau astoņus gadus veiksmīgi vada savu uzņēmumu Daces zaļumi un piegādā jaunos asnus kastītēs Jelgavas, Kuldīgas, Talsu, Dobeles, Salaspils, Ādažu un Ventspils puses gardēžiem. 

Ideja par mikrozaļumu audzēšanu izauklēta jau studiju laikā, sākot ar dažām kastītēm uz palodzes. Tagad viņa lolo 25 dažādus kultūraugus, to skaitā kressalātus, zirņus, bietes, saulespuķes, redīsus, rukolu, sinepes, kaķu zāli mājdzīvniekiem un citus.

