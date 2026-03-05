Pirmā pavasara nedēļa nāk ar virkni interesantu notikumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
5. martā 17:00 Jūrmalā, Aspazijas mājā tiks atvērta grāmata bērniem Aspazija, ko radījuši rakstniece Daina Tabūna un mākslinieks Aleksejs Naumovs.
6. martā 21:00 Ziru tautas namā Sieviešu dienas balle kopā ar muzikantu Raivo Kviesi. Ieeja bez maksas.
7. martā 18:00 Jelgavas novada Staļģenes sporta hallē tautas deju koncerts Danči Lielupes krastā. Tautas deju sadanci rīko vidējās paaudzes deju kolektīvs Svirlauka. Pasākums pulcē dejotājus kopābūšanai, tautas deju tradīciju kopšanai un svētku svinēšanai Lielupes tuvumā. Ieejas maksa 2 EUR.
7. martā 12:00 Ances kultūras namā pasākums Priekpilnas satikšanās 8. marta noskaņās. Grāmatu autores Liene Margevica, Nata Bramberga un ilustratore Marina Heniņa prezentēs grāmatu bērniem Kārumpasakas un vērtīgu konfekšu receptes, kā arī stāstīs par grāmatu Vienaldzīgo nav. Ieejas maksa 3 EUR, bērniem bez maksas.
7. martā no 10:30 Liepājas Valsts ģimnāzijā aizraujošas telpu orientēšanās sacensības. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents – gan iesācēji, gan pieredzējuši orientieristi. Dalība bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās.
7. martā 18:00 Liepājas mākslas galerijas Romas dārzs Berči zālē dziesminieku festivāla Austrasdienas koncerts, kurā dažādu paaudžu Austrasbērnu izpildījumā skanēs Imanta Kalniņa dziesmas. Ieeja koncertā par ziedojumiem.
7. martā 18:00 Suntažu kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīva Sunta sadancis Iepin laiku soļos. Ieeja bez maksas.
8. martā no 10:30 Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā Nākotnes ielā 1A Ķekavā fitnesa diena Sporto tikai dāmas. Nodarbības vadīs pieredzējuši un iedvesmojoši treneri, radot profesionālu, bet vienlaikus sirsnīgu un atbalstošu gaisotni. Dalība bez maksas.
8. martā Pūres kultūras namā Sieviešu dienai veltīts pasākums Dāmu radošais virpulis. Aicinātas pieteikties un piedalīties radošas sievietes – ar saviem darbiem, talantiem un stāstiem, kas iedvesmo citus. Pēc pasākuma romantisks koncerts kopā ar Ojāru Vītoliņu un Gunu Misāni.
