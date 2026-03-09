Dārza dilles (Anethum graveolens) ir aromātiski viengadīgi čemurziežu dzimtas garšaugi, kas dabā aug Ziemeļāfrikā, Vidusjūras reģionā un Indijā. Dilles pavairo ar sēklām, sējot uzreiz pastāvīgā augšanas vietā. Tām raksturīga arī pašizsēja, tāpēc nereti dilles dārzā aug gluži kā nezāle. Tomēr dažkārt, iesētas dobē, ne vienmēr aug tik labi, kā gribētos.

Vietas izvēle

Dārzā dillēm jāizvēlas saulaina vieta. Vispiemērotākā būs irdena, labi drenēta, mēreni mitra un barības vielām bagāta smilšmāla vai mālsmilts augsne ar pH 6–7. Labākie priekšaugi – pākšaugi un sakņaugi. Vienā vietā dilles ieteicams audzēt ar 3–4 gadu pārtraukumu.

Kad un kā sēt

Dilles ir aukstumizturīgas – sēklas sāk dīgt jau 3 °C temperatūrā – un labi pacieš nelielas salnas, īpaši dīgšanas un agrās attīstības stadijā. Optimālā augšanas temperatūra ir 16–18 °C, bet karstumā virs 26 °C tās agrāk izzied un veido mazāk zaļās masas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē