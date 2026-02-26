Mist -8.9 °C
Ko iesākt ar izlietoto eļļu?

Madara Briede
Madara Briede / Praktiskais Latvietis
2026. gada 26. februāris, 00:01
2026. gada 26. februāris, 00:01
Naftas produktu atkritumi (tehniskās eļļas jeb smēreļļas un to filtri), piemēram, no dārza tehnikas, tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem, tos kategoriski aizliegts izmest sadzīves atkritumos.
Naftas produktu atkritumi (tehniskās eļļas jeb smēreļļas un to filtri), piemēram, no dārza tehnikas, tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem, tos kategoriski aizliegts izmest sadzīves atkritumos.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Eļļa tiek izmantota teju ikvienā mājsaimniecībā – sākot no virtuves pannas beidzot ar dārza tehniku un dažādiem spēkratiem. Bet kas notiek brīdī, kad eļļa ir izstrādāta?

Ko iesākt ar pārtikas eļļu, kas mājsaimniecībās palikusi pāri pēc cepšanas vai fritēšanas, un kur likt izstrādāto motoreļļu pēc dārza tehnikas un braucamrīku apkopes? Žurnāls Praktiskais Latvietis skaidro, kā pareizi no tās atbrīvoties, nekaitējot ne videi, ne sev, ne infrastruktūrai.

SIA Latvijas Zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis skaidro, ka pretēji izstrādātajai motoreļļai pārtikas eļļa Latvijā ražotāju atbildības sistēmā (kad ražotājs jau samaksājis par produkta pārpalikumu/atkritumu apsaimniekošanu) nav iekļauta. Šāda sistēma varētu veicināt izlietotās eļļas atgūšanu pārstrādei, pareizai un drošai utilizācijai vai nepareizas utilizācijas dēļ radītā kaitējuma novēršanai. Tomēr patlaban šo produktu segmentā tas balstās uz labu gribu vai pašiniciatīvu.

Pārtikas eļļa – kur likt

Mājsaimniecībās izlietoto pārtikas eļļu nereti mēdz izliet kanalizācijā – klozetpodā vai izlietnē. Tā nevajag darīt, pretējā gadījumā agrāk vai vēlāk mājokļa saimnieks saskarsies ar kanalizācijas sistēmas problēmām.

Pārtikas eļļu, kas šķietami ir bioloģisks produkts, kam laika gaitā vajadzētu sadalīties, nav ieteicams izliet arī kompostā. KompostsLV eksperte, Zero Waste Latvija biedre Zane Kopštāle norāda, ka veiksmīgā kompostā viens no galvenajiem faktoriem ir gaisa piekļuve tā saturam. Kompostā ielejot eļļu, tas neizbēgami sāks smakt, jo eļļa ierobežos komposta aerāciju. Līdz ar to trūdēšanas vietā var sākties rūgšanas un pūšanas procesi, rasties nepatīkama smaka. Izlietā eļļa arī var pievilināt grauzējus un citus dzīvniekus. Regulāri vai lielā apjomā lejot eļļu kompostā, tas tiks sabojāts. 

Ieteikums izlietoto eļļu krāt, piemēram, stikla burkā vai traukā, ko pēc iztukšošanas varēs izmazgāt un lietot atkārtoti vai atbilstīgi nodot pārstrādei.
Ieteikums izlietoto eļļu krāt, piemēram, stikla burkā vai traukā, ko pēc iztukšošanas varēs izmazgāt un lietot atkārtoti vai atbilstīgi nodot pārstrādei.
Foto: Madara Briede / Latvijas Mediji

Izstrādāto pārtikas eļļu nedrīkst izliet arī mežā vai citviet dabā, jo tas kaitēs ekosistēmai: piesārņos augsni, traucējot gaisa un ūdens apmaiņu, kaitēs kukaiņiem, mikroorganismiem un sīkiem dzīvniekiem, var nonākt gruntsūdeņos vai ūdenstilpēs.

“Mājsaimniecībās izmantoto pārtikas eļļu noteikti vērts nodot otrreizējai pārstrādei. Nonākot dabā vai kanalizācijā, tā rada būtisku piesārņojumu un var izraisīt arī praktiskas problēmas pašās mājsaimniecībās – visbiežāk aizsērējušas caurules un bojātu kanalizācijas infrastruktūru. Pārtikas eļļu nedrīkst izliet arī bioloģisko atkritumu konteineros, jo šķidrie tauki traucē bioatkritumu pārstrādes procesam,” skaidro SIA Zaļā josta valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.

Iedzīvotāji pārtikas eļļu un taukus bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.

Var jautāt arī savam atkritumu apsaimniekotājam, vai tas pieņem šādu atkritumu veidu. Pārtikas eļļas nodošanai nav noteikts minimālais apjoms – pārstrādei der arī neliels daudzums, piemēram, 1–2 litri. Iedzīvotāji var aiznest eļļu sev ērtā, cieši noslēgtā traukā un uz vietas to izliet speciāli paredzētās tvertnēs. Pašu taru pēc tam utilizē atbilstīgi atkritumu šķirošanas prasībām. Te gan jāpatur prātā, ka taukainu vai eļļainu iepakojumu nedrīkst ievietot šķiroto atkritumu konteineros. 

Tāpēc ieteikums izlietoto eļļu krāt, piemēram, stikla burkā vai traukā, ko pēc iztukšošanas varēs izmazgāt un lietot atkārtoti vai atbilstīgi nodot pārstrādei.

Ja izlietotās eļļas daudzums ir pavisam neliels, to pēc atdzesēšanas var sasūcināt papīra dvielī, kuru tālāk ievieto sadzīves atkritumu maisā. Tomēr, ja pēc gatavošanas eļļas palicis vairāk, piemēram, pēc fritēšanas vai cepšanas lielā eļļas daudzumā, to gan vēlams ieliet kādā traukā uzkrāšanai. Kad pēc laika trauks piepildīts, to nogādā uz kādu no minētajiem atkritumu šķirošanas punktiem, kur pieņem eļļu.

Pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumiem izlietotās pārtikas eļļas apsaimniekošana parasti notiek, noslēdzot līgumus ar specializētajiem atkritumu apsaimniekotājiem, kas nodrošina šo materiālu savākšanu un pārstrādi.

Motoreļļa – bīstamie atkritumi

Mūsdienās teju katrā privātmājā atrodama kāda tehnikas vienība: zālespļāvējs, lapu pūtējs, arī traktortehnika un braucamrīki, kuriem periodiski jāmaina motoreļļa. Daudzi praktiski cilvēki šo darbiņu neuztic vis servisiem, bet veic pašu spēkiem. Taču ar veco tehnisko eļļu jārīkojas ļoti atbildīgi.

Naftas produktu atkritumi (tehniskās eļļas jeb smēreļļas un to filtri), piemēram, no dārza tehnikas, tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem, tos kategoriski aizliegts izmest sadzīves atkritumos.

Iedzīvotāji var nodot eļļu, ielejot hermētiski noslēgtās kannās un novietojot speciāli paredzētos konteineros.

Motoreļļa nedrīkst nonākt dabā, un nekādā gadījumā nedrīkst to sadedzināt, jo tā satur daudz kaitīgu vielu. Izlietoto smēreļļu (un arī eļļas filtru) vieta ir šķiroto atkritumu nodošanas punktos, kur parūpēsies par drošu to apsaimniekošanu. Atkal noderēs skiroviegli.lv pieejamā karte, kur sameklēt šā atkritumu veida pieņemšanas vietas, izvēloties: Smēreļļas vai Eļļas filtri. Motoreļļa pēc savākšanas tiek pārstrādāta – no tās tiek iegūti resursi, ko var izmantot, piemēram, jaunu smēreļļu vai degvielas ražošanā.

Ja saimniecībā izlietotā smēreļļa sakrāta lielos apjomos (virs 100 l), ieteicams sazināties ar bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem, viņi piedāvā paši aizgādāt eļļu no konkrētās adreses. Tomēr mājsaimniecībās šādi eļļas atkritumi uzkrājas mazākos apjomos, un attiecīgi tie pašiem jānogādā savākšanas punktā. Vispareizāk to sakrāt izlietotajā eļļas kanniņā, ko var noslēgt un droši nogādāt laukumā. Svarīgi trauku nepārpildīt, lai novērstu iespējamu eļļas noplūdi. Eļļas filtri jāiepako atsevišķi, piemēram, maisiņā vai slēgtā traukā.

Lasītāju aptaujas rezultāti.
Foto: Latvijas Mediji / Latvijas Mediji

Uzziņa

Vietnē skiroviegli.lv pie Latvijas kartes, izvēloties atkritumu veidu Pārtikas eļļa un tauki, var noskaidrot, kuros atkritumu pieņemšanas punktos iespējams nododot izlietoto pārtikas eļļu.

Zini!

Nodotā pārtikas eļļa tiek pārstrādāta un kalpo kā izejviela, piemēram, biodīzeļdegvielas vai motorzāģu ķēžu eļļu ražošanā.

Sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild "Praktiskais Latvietis"

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

Foto: Publicitātes
