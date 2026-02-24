Arī šonedēļ, kā jau ierasts, paredzēti daudzi notikumi gan brīvdabā, gan iekštelpās - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
24. februārī 18:30 Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē notiks labdarības koncerts Atbalsts Ukrainai. Koncertā piedalīsies Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Vienības nams un Daugavpils kultūras pils un Nacionālo kultūru centra radošie kolektīvi, Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas kameransamblis Delicia un Visaginas kultūras centra ukraiņu folkloras ansamblis Kalyna (Lietuva). Bezmaksas pasākums.
24. februārī 12–21 Liepājas Latviešu biedrības namā norisināsies ziedojuma un atbalsta akcija Ukrainas izturības stiprināšanai. Tiek aicināts ziedot tēju, kafiju, saldumus, zeķes, cimdus un naudu. Pulksten 19 Ukrainas tautai veltīts koncerts, kurā piedalīsies Jūras spēku orķestris, īpašie viesi: ukraiņu mūziķi Anastasija Vasiļenko, Darina Leleko, Artems Basovs, kā arī spēcīgās balss īpašnieks Atis Ieviņš, aktieris Viktors Ellers un Liepājas kori.
25. februārī 17–18 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs aicina uz tikšanos ar grafoloģi, rokrakstu analīzes eksperti Iritu Rozentāli. Pasākumā varēs iepazīt grafoloģijas pasauli un izzināt, ko rokraksts stāsta par Madonas novada personībām. Apmeklētāji aicināti iepriekš pieteikties bezmaksas ieejas kartēm, zvanot pa tālruni 64823844 vai rakstot uz e-pastu: muzejs@madona.lv.
Godinās zinātniekus
Lai apzinātu zinātnes izcilības un vairotu Latvijas zinātnieku atpazīstamību, Latvijas Zinātņu akadēmijā godinās 2025. gada nozīmīgāko sasniegumu autorus. Šogad kopumā tika izvērtēti 55 zinātnieku veikumi: 25 dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās un medicīnas zinātnēs, 26 humanitārajās un sociālajās zinātnēs, 4 lauksaimniecības zinātnēs. No tiem izraudzīti 12 labākie, tie tiks īpaši godināti laureātu apbalvošanas ceremonijā 27. februārī pulksten 14 akadēmijas Portretu zālē. Ceremonijas tiešraidi varēs vērot arī akadēmijas YouTube kanālā.
28. februārī 11:00 atpūtas bāzē Baiļi Valmierā notiks kopīgs skriešanas treniņš ar komandas Supervaroņi treneriem Aneti Švilpi un Andri Ronimoisu. Dalībnieki apgūs pareizu iesildīšanos, skriešanas tehniku un atsildīšanos. Aicināts ikviens interesents neatkarīgi no vecuma un sagatavotības līmeņa.
28. februārī 12:00 Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā kataloga Augšām celt ezerpili atvēršanas svētki. Izdevums tapis, godinot arheologu, Āraišu ezerpils pētnieku un rekonstrukcijas autoru Jāni Apalu. Par muzikālo noskaņu gādās duets Jānis Jansons un Solvita Jansone. Ieeja bez maksas.
28. februārī 15:00 Lēdurgas kultūras namā mākslinieces Elīnas Gusāres ceļojošās sajūtu izstādes Pieskāriens dabai atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 19.04. Ieeja bez maksas.
28. februārī 10–16 Kalnciema kvartālā Rīgā zemnieku un amatnieku tirgus.
1. martā 11–15 Straupes Zirgu pastā notiks Slow Food Straupe mājražotāju tirdziņš.
1. martā 9–17 Āgenskalna tirgū Rīgā Siera diena. Labākie sierdari no visiem Latvijas novadiem būs sarūpējuši svaigus un nogatavinātus, cietus un mīkstus govs, kazas un aitas piena sierus. Tos varēs pasmaržot, izgaršot un iegādāties.
