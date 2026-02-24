Iekaisums organismā ne vienmēr ir slikts – tas ir ķermeņa dabisks aizsardzības mehānisms. Bet, ja šis ugunsgrēks deg pārāk ilgi, tas var kļūt kluss un hronisks, radot nogurumu, sāpes, ādas problēmas un pat ietekmējot hormonālo līdzsvaru.

Īpaši sievietei vecumā no 40 gadiem, kad organisms piedzīvo hormonālas svārstības, ir svarīgi to atvēsināt ar gudrām pretiekaisuma izvēlēm uz šķīvja. Ir vairāki produkti, kas tiek dēvēti par dabas brīnumu pret iekaisumu.

Krustziežu dzimtas augi

Krustziežu dzimta ir ļoti plaša – tajā ietilpst simtiem augu sugu, un daudzas no tām mēs labi pazīstam savā virtuvē. Šie dārzeņi ir īpaši ar to, ka satur glikozinolātus, kas organismā pārvēršas par sulforafānu un indol-3-karbinolu. Šiem sēru saturošiem savienojumiem ir pretiekaisuma, antioksidantu un pretvēža iedarbība. Tie palīdz detoksikācijas procesiem aknās, estrogēna līdzsvarošanai, imunitātes stiprināšanai un šūnu atjaunošanai. 

