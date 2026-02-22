Zemāk minēti ultra pārstrādāti produkti, kas rada riskus ilgtermiņā – paaugstina metabolo slimību, vēža un iekaisuma risku, kā arī psihisko traucējumu risku. 

Transtaukskābes – rūpnieciski ražoti produkti: margarīns, daļēji hidrogenētās eļļas, ātrās ēdināšanas produkti un fritēti ēdieni. Kaitējums veselībai ilgtermiņā: paaugstina sliktā holesterīna (ZBL) līmeni, samazina labo (ABL), palielina sirds un asinsvadu slimību risku.

Cukuroti dzērieni – gāzētie vai negāzētie dzērieni, sulas, nektāri, sulu dzērieni ar pievienotu cukuru, enerģijas dzērieni, saldināta tēja/kafija. Kaitējums veselībai ilgtermiņā: tukšas kalorijas, insulīna svārstības palielina insulīna rezistences, diabēta un aptaukošanās risku. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē