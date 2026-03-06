Lai arī pavasaris vēl tikai tuvojas, jau jūtama dārzkopju rosība – to apliecināja arī pavasara sēklu gadatirgus Latvijas Zinātņu akadēmijā, kur februāra nogalē pulcējās tomātu un citu augu kolekcionāri un pieredzējuši audzētāji no visas Latvijas.

Dārzniecības Neslinko jaunumi

Dārzniecības Neslinko saimniece Elga Bražūne atzīst, ka tumšo tomātu audzēšanas mode pamazām mazinās: “Vairākums dārzkopju tos ir izmēģinājuši, tomēr palikuši pie klasikas: sarkanas, dzeltenas un aveņu krāsas tomātiem.” 

Viens no šīs sezonas jaunumiem ir gaiši dzeltenā šķirne ‘Baltais gardums’ – lieli, gaļīgi augļi ar maigas konsistences mīkstumu. Šie tomāti nav alerģiski un piemēroti arī bērniem. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē