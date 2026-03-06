Sīpoli ir vieni no senāk kultivētajiem lakstaugiem, kas gadsimtiem ieņēmuši svarīgu vietu gan virtuvē, gan mājas aptieciņā. Lai arī sīpolus iespējams audzēt no sēklām, daudz vienkāršāk un ātrāk ražu var iegūt, izmantojot sīksīpolus.

Vietas izvēle un augsnes sagatavošana

Sīpoli vislabāk aug saulainā, atklātā vietā, irdenā, labi drenētā smilšmāla vai mālsmilts augsnē. Augsnes reakcijai jābūt tuvu neitrālai (pH 6,4–7,2). Audzējot lielākās platībās, nav vēlams sīpolus stādīt vairākus gadus pēc kārtas vienā un tajā pašā vietā. Piemērotākie priekšaugi ir ķirbjaugi, sakņaugi un kartupeļi.

Pirms sīpolu stādīšanas pavasarī augsnē iestrādā kompleksos minerālmēslus (50 g/m²), piemēram, YaraMila Cropcare (11-11-21) vai NovaTec® Classic (12-8-16).

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē