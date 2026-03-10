Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija. Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
10. marts – Iņ Ūdens Kaza (Zeme) labi noder, ja jāsamie-rina pretējas ķildīgas puses, tā runā ar vienu, ar otru, cenšo-ties atrast kopsaucēju.
11. marts – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) kārtējo reizi plātās un lielās. Re, kā es varu, re, kā es māku! Rēķinies ar pārgalvīgiem piedāvājumiem, kas var ievest dziļi neceļos.
12. marts – Iņ Koka Gaiļa (Metāls) vērtīgais padoms noder tiem, kas ilgi vilcinās, gari apdomā visus variantus un nespēj pieņemt lēmumu.
13. marts – Jan Uguns Sunim (Zeme) viss laimīgi atrodas savās vietās, un viņš var patiesi izbaudīt pilnvērtīgu atpūtu. Īsta labi padarīta darba izjūta.
14. marts – Iņ Uguns Cūkai (Ūdens) īsti nav miera. Pasaulē tik daudz interesanta un aizraujoša, ka mājās sēdēt tā nevar. Labi doties ceļā, un, tā kā tā mīl labi paēst, atklāt jaunas ceļmalas kafejnīcas.
15. marts – Jan Zemes Žurka i(Ūdens) visi plāni un idejas grozās ap naudas pelnīšanu. Varētu taču mierīgi atpūsties, bet jāpārskaita atlikušie pagraba krājumi un jāskatās, kur lētākie iepirkumi.
16. marts – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) kā pieredzējis tālbraucējs var gan izbraukāt tālus ceļus, gan rast radošus risinājumus jebkuros tehniskos jautājumos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem