Tulpes nenoliedzami ir marta karalienes. Tās ir skaistas, brīnišķīgi izskatās pušķos vienas pašas vai kopā ar citiem augiem, piemēram, pūpoliem, arī narcisēm. Bet vai zinājāt, lūk, ko?
Tulpju dzimtene ir nevis Nīderlande, bet Tuvie Austrumi. Turcijā tās audzēja jau tūkstoš gadu pirms mūsu ēras. Eiropā tulpes parādījās XVI gadsimta vidū.
Pasaulē ir vairāk nekā 3000 šķirņu un 150 sugu tulpju.
Nīderlande ir pasaulē lielākā komerciālā tulpju ražotāja, kas katru gadu eksportē trīs miljardus sīpolu.
