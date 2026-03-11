Pirms vairāk nekā gada paliku bez ienākumiem – neapdomīgi paņēmu kredītus. Ziņās stāstīja, ka kredītdevēji saņēmuši sodus, jo nav pārbaudījuši, vai klients spēs parādu atdot. Vai tas varētu attiekties arī uz manu situāciju? Ko tādā gadījumā darīt? Jautā Andris Lielvārdē.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) tiešām konstatējis, ka vairāki nebanku kreditētāji ilgstoši neatbilstīgi izvērtējuši patērētāju maksātspēju – nav ieguvuši datus par visām patērētāju saistībām. 

Ko tas nozīmē? Daļa ātro kredītu izsniegti pavirši, kreditētājiem, tā teikt, pieverot acis, – nauda aizdota cilvēkiem, kuriem to patiesībā nedrīkstēja dot.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē