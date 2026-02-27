Ja mazliet apnikuši klasiskie kāpostu tīteņi, neviens neliedz eksperimentēt ar šā ēdiena sastāvdaļām un garšvielām. Šoreiz - pikanti tīteņi ar rīsu, zirņu un sēkliņu pildījumu.
Sastāvdaļas
- 1 kāpostgalviņa
- glāze rīsu
- pusglāze zirņu
- liels sīpols
- pusglāze saulespuķu sēklu
- 3 ēdamkarotes rozīņu (pēc izvēles)
- 2 ēdamkarotes eļļas
- 1 tējkarote ķimeņu
- tomātu mērce
- citrona sula
- bezpiedevu jogurts
Pagatavošana
Sagatavo kāpostu kā parastajiem tīteņiem. Zirņus novāra, tomātu mērci sajauc ar citrona sulu. Apcep eļļā sīki sagrieztu sīpolu, pievieno saulespuķu sēklas, ķimenes un rozīnes. To visu cep aptuveni 2 minūtes.
Samaisa ar vārītajiem rīsiem un zirņiem, pielej nedaudz tomātu mērces.
Šo maisījumu ietin kāpostu lapās, liek cepamtraukā ar biezu dibenu, pārlej atlikušo tomātu mērci un sautē līdz gatavībai. Pirms pasniegšanas pārlej ar bezpiedevu jogurtu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem