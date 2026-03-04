2025. gada augustā štatu samazināšanas dēļ tiku atlaista, arī mana māsa, kas jau aptuveni gadu bija pensionējusies. Uzreiz nokārtoju bezdarbnieces statusu. Vai varam abas iesniegt 2025. gada ienākumu deklarācijas ar čekiem par attaisnotajiem izdevumiem un saņemt pārmaksu? Jautā Aija Gulbenē.

Valsts ieņēmumu dienestā informē, ka abos gadījumos gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, ja 2025. gadā bijuši ienākumi, no kuriem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Attiecīgi, pievienojot čekus par attaisnotajiem izdevumiem, var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Būtiski – atgūstamā summa nevar pārsniegt nodokļa apmēru, kas samaksāts konkrētajā gadā.

