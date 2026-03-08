Augi aizsargājas pret slimībām un kaitēkļiem ne tikai ar audzētāja izvēlētajām metodēm, bet arī ar to, kādi gēni tiek pārmantoti. 

Pareizi izvēlēta šķirne var samazināt nepieciešamību pēc ķīmiskās aizsardzības līdz minimumam, jo slimību attīstība vienkārši netiek iedarbināta vai kaitēkļu nodarītais kaitējums augam nav kritisks. Tieši tāpēc šķirnes un selekcijas nozīme dārzkopības bioloģiskajā drošībā ir augstāka, nekā mēs ikdienā apzināmies, – cīņa sākas, pirms vēl sēkla ir iesēta.

Izvēloties stādāmo materiālu, svarīgs ir ne tikai ražas lielums vai garšas īpašības, bet arī izturība pret slimībām. Ar to saprot mērķtiecīgi izveidotu vai dabisku izturību pret kādu konkrētu slimību, piemēram, pret tomātu lakstu puvi (phytoftora infestans), gurķu neīsto miltrasu (Pseudoperonospora cubensis), ābeļu kraupi (Venturia inaegualis) vai rožu brūnplankumainību (Marsonia rosae).  

