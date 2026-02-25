Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Bērzs Latvijas privāto īpašnieku mežos ir valdošā koku sugu. Par to, vai Latvija tiešām kļūst par “bērzu zemi” un kā bērzus audzēt saimnieciski pamatoti, šīs nedēļas žurnālā stāsta Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš. Lasi un uzzini, kā izaudzēt vērtīgu bērzu audzi!
Vēl jaunākajā numurā lasāms:
- Kad var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību
- Kādus augus stādīt ēnainā un mitrā dobē
- Kuras sēklas piemērotas mikrozaļumu audzēšanai
- Kamas milti ēdienos – 5 receptes
- Vai darbinieks var atteikties strādāt virsstundas
- Padomi vēsturisku mūra ēku atjaunošanai
- Kur likt izlietoto pārtikas un tehnikas eļļu
- Līdakastu kolekcionāres Elīnas Volksones ieteikumi
- Kā pasargāt auto no rūsas
- Galvas trauma - kā izvērtēt smaguma pakāpi
Šīs nedēļas Praktiskais Latvietis preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 2.martam.


