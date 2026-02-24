Lai gan ziema turpinās pilnā sparā, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
24.02. (līdz pusdienai). Sakņu diena. Sēj dēstiem sakņu seleriju. Siltumnīcā sēj redīsus un burkānus agrai ražai. Sagatavo substrātu un traukus stādu sēšanai.
24.02. (no pusdienas)–25.02. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Novērtē dārza būves, novāc bojātās un savu laiku nokalpojušās.
25.02. (no pusdienas)–26.02. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Sēj dēstiem sakņu seleriju. Siltumnīcā sēj redīsus un burkānus agrai ražai. Sagatavo substrātu un traukus stādu sēšanai.
26.02. (no pusdienas)–28.02. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Sēj vasaras puķes ar pagaru veģetācijas periodu. Sakopj ziedošos telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Ja kādam augam pods kļuvis par mazu, pārstāda.
28. (no pusdienas)–1.03. Lapu dienas. Aplaista telpaugus, mitrina un mazgā to lapas. Ja kādam telpaugam pods acīm redzami kļuvis par mazu, pārstāda. Sēj ilggadīgos garšaugus. Liek diedzēties sīpolus un sēklas zaļumiem.
2.03. Augļu diena. Sēj, piķē un pārstāda paprikas, tomātu, baklažānu un fizāļu dēstus. Sēj stādiem gurķus, me-lones, arbūzus, ja paredzēts tos audzēt apkurināmās siltumnīcās. Apgriež un veic atjaunojošo griešanu ogulājiem. Laba diena arī kūku un maizes cepšanai.
3.03. Nelabvēlīga diena. Atbrīvojas no nevietā augošiem krūmiem un kokiem. Veic dažādus dārza sakārtošanas darbus.
