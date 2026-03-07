Ideju maltītei piedāvā recepšu bloga 'Family Feast' autore Ārija Avota.
Sastāvdaļas
- 200–250 g arborio rīsu
- 300 g nomizota cepamā ķirbja
- 1 vidējs sīpols
- 150 g (1 iepakojums) bekona
- 80 g Parmas siera
- 150 ml sausā baltvīna
- 700 ml dārzeņu vai vistas buljona
- 1–2 ēdamkarotes sviesta
- 1 ēdamkarote olīveļļas
- rozmarīns
- timiāns
- sāls, pipari
Pagatavošana
Sagatavo sastāvdaļas. Pagatavo buljonu un liek uz nelielas uguns karsēties. Notīra un sakapā sīpolu, ķirbi sagriež plānos gabaliņos. Sagriež bekonu 1,5–2 cm strēmelītēs. Atver vīnu.
Dziļā pannā uz vidējas liesmas liek cepties sagriezto bekonu un rozmarīna lapiņas, var pievienot nedaudz eļļas. Apcep, līdz bekons un rozmarīns zeltains, un pārliek bļodā.
Tajā pašā pannā liek pusi sviesta un uz mazas liesmas lēni apcep sakapāto sīpolu, līdz tas vispirms caurspīdīgs, tad nedaudz zeltains. Pieber rīsus, palielina liesmu uz vidēji lielu un pavisam nedaudz apcep, līdz tie kļuvuši caurspīdīgi un sasūkušies sviestu. Pieber sāli, piparus un timiānu. Pielej baltvīnu un ļauj alkoholam iztvaikot.
Visam pievieno sagriezto ķirbi un nedaudz apcep. Visbeidzot pielej 1/3 karstā buljona, samazina liesmu līdz minimālai un atstāj sautēties, ik pa laikam saturu apmaisot. Kādos 3–4 piegājienos pielej atlikušo buljonu un ik pa brīdim apmaisa. Pārbauda, vai pietiek šķidruma. Ja tas izsautējies, jāpielej vēl nedaudz buljona. Gatavam risoto jābūt pietiekami mitram un krēmīgam, ķirbja gabaliņiem mīkstiem, bet vēl stingriem.
Kad rīsi gatavi, pieliek aukstu atlikušo sviestu, sarīvētu sieru un iemaisa, līdz risoto kļūst krēmīgs. Noceļ no liesmas, uzliek vāku un pagaida, līdz siers izkūst un risoto savilcies, – 3–5 minūtes.
Pasniedzot uzber kraukšķīgo bekonu. Pasniedz ar atdzesētu baltvīnu.
