9. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienā (23.02.) sēj papriku, baklažānus un tomātus dēstiem.
- Sakņu dienas (24.02. rīts un 25.02. pēcpusdiena). Sagatavo substrātu un traukus dēstu audzēšanai. Sēj sakņu selerijas.
- Ziedu dienās (26., 27.02.) sēj vasaras puķes dēstiem. Ja laika apstākļi piemēroti, saformē ceriņu un filadelfu stādījumus.
- Lapu dienās (28.02. un 1.03.) sēj garšaugus dēstiem. Diedzē sīpolus lokiem un sēklas mikrozaļumiem.
Pārdomas
Februāris tuvojas beigām. Dienas kļuvušas garākas un saule spožāka. Tās stari caur stiklu patīkami silda, taču tie var apdedzināt telpaugu lapas. Augiem gaisma ir vajadzīga, bet tieši saules stari, kaut arī nākuši caur stiklu, nevienai puķei īsti nepatīk. Jo augs tumšāki zaļš, jo tas vairāk jāsargā no tiešajiem saules stariem. Vienkārši jānovieto augi tā, lai dienas vidū, kad gaisma visspilgtākā, tie neatrastos tieši saules staros. Kaktusi varbūt pacietīs, taču orhidejas, kas dabā ir pameža augi, diezin vai.
Palodzes dārzi jāsakārto tā, lai visiem augiem atrastos vieta un būtu labi. Jāsarūmējas, jo ir pienācis dēstu audzēšanas laiks. Katram dēstu podiņam vai kastītei būs jāatrod piemērota gaiša vieta. Lai arī cik gaišas liktos telpas, dēstiem ar dabisko apgaismojumu vien nepietiek. Pieredzējuši dārzkopji šo veco patiesību atgādina katru gadu, tuvojoties ziemas beigām, bet kas nu pavasara entuziasmā tajā ieklausās. Putni čivina, saule silda, un gribas darboties.
Jāpatur prātā, ka tikai marta otrajā pusē atgriezīsies augiem tīkamā gaisma un apgaismojuma ilgums. Varbūt labāk kādu daļu no gaišajām palodzēm pagaidām vēl atvēlēt mikrozaļumu izaudzēšanai. Būs paša audzēti vitamīni spēku atgūšanai.
Februāris/Marts
