Esmu dzirdējusi, ka reizēs, kad sāp vēders vai ir nelaba dūša, var dzert kolu un tā palīdzot. Vai tā patiešām ir? Jautā Zigrīda Jaungulbenē.

“Šāds uzskats sabiedrībā tiešām ir diezgan izplatīts, taču no gastroenteroloģijas viedokļa tas drīzāk ir mīts nekā ieteicama prakse,” pauž gremošanas slimību centra Gastro ārste rezidente gastroenteroloģijā Tija Grēta Ivule. 

“Dažiem cilvēkiem var rasties sajūta, ka pēc neliela kolas daudzuma nelabums mazinās. To var skaidrot ar kofeīna stimulējošo efektu, cukura radīto īslaicīgo enerģijas pieaugumu vai fosforskābes antacīdo ietekmi uz kuņģa skābumu. Lai arī vairākos zinātniskos pētījumos šī saistība ir pētīta, tomēr kolas lietošana pie šādām sūdzībām nav pierādīta kā droša vai efektīva ārstēšanas metode.”

