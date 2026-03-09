11. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienās (9., 10.03.) sēj vasaras puķes, piķē un pārstāda agrāk sētās. Apgriež un saformē vasarā ziedošos dekoratīvos krūmus.
- Lapu dienā (11.03.) aplaista telpaugus. Sēj dēstiem puravus, salātus, rabarberus. Agrai ražai sēj dilles, rukolu, Austrumu dārzeņus pahčoi. Sēj dobēs ārstniecības augus, kumelītes, asinszāles.
- Augļu dienās (12.–14.03.) sēj, piķē un pārstāda paprikas, tomātu, baklažānu, fizāļu dēstus. Sēj gurķus audzēšanai siltumnīcā. Apgriež un retina krūmogulājus, jāņogas, upenes, ērkšķogas.
- 15.03. sakņu dienā apstrādā augsni, cik nu tas iespējams. Sēj redīsus un burkānus agrai ražai.
Pārdomas
Mūsdienās dažnedažādi dārzeņi veikalos nopērkami visu gadu. Mainās tikai cenas un izcelsmes valstis. Vai tāpēc neesam piemirsuši par savos pagrabos un pieliekamajos noglabātajiem pašaudzētajiem kāļiem, bietēm, rutkiem, burkāniem… Šie dārzeņi daudzmaz piemērotos glabāšanas apstākļos līdz pavasarim spēj saglabāt savas labās īpašības.
Antropozofiskajā filozofijā augu saknes tiek pielīdzinātas cilvēka smadzenēm. Rūdolfs Šteiners savās lekcijās Ritmi kosmosā un cilvēkā. Kā nonākt pie garīgās pasaules skatīšanas? iesaka ēst īstās saknes, kas ir minētie dārzeņi. Viņš teicis: “Sarkanās bietes ļoti stipri ierosina domāšanu, jo tā ir īstā sakne.” Viņaprāt, arī rutki ierosina un pamudina uz domāšanu. Sanāk, ka, uzturā lietojot ēdienus, kas gatavoti no dārzeņiem, kas ir īstās saknes, tiek rosināta smadzeņu darbība un “rodas tik spēcīgas domas, ka tās pat vēl rada pavisam varenus sapņus”. Savukārt tad, ja uzturā daudz tiek lietoti kartupeļi, tie nerosina domāt, bet padara slinku, arī sapņi esot tādi grūtuma pilni. Šīs lekcijas gan tika lasītas pirms 100 gadiem.
Marts
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu