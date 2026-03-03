Pavasaris vairs nav aiz kalniem, un, lai gan līdz dārza darbiem nedaudz jāpagaida, pagrabā, noliktavās, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
3.03. Nelabvēlīga diena. Atbrīvojas no nevietā augošiem krūmiem un kokiem. Veic dažādus dārza sakārtošanas darbus.
4 .–7.03 . Sakņu dienas. Sēj, piķē un pārstāda sakņu selerijas dēstus. Siltumnīcās sēj redīsus agrai ražai. Atlasa agro kartupeļu sēklu un liek diedzēties gaismā.
8.–10.03. Ziedu dienas. Sēj, piķē un pārstāda vasaras puķes. Apgriež ceriņus, filadelfus, hortenzijas un citus vasarā ziedošus krūmus. Pārstāda ziedošos telpaugus. Galotņo un pavairo ar spraudeņiem pārzieminātās pelargonijas.
Aptauja
Vai, jūsuprāt, permakultūra ir dabai draudzīgs saimniekošanas veids?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem