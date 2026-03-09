Pakešu logus ierīko, lai uzlabotu mājokļa energoefektivitāti. Rezultāts atkarīgs no logu montāžas kvalitātes un rūpēm, ko būvizstrādājumu īpašnieks iegulda periodiskajās apkopēs. Konsultē uzņēmuāsma Kalniņa.
Mainīt vai remontēt
Pēc skarbākām ziemām saimnieki maina gan senos koka, gan remontē vai maina agrāk uzstādītus pakešu logus. Latvijā pakešu logi pieejami jau 20 gadu, un šajā laikā jaunu logu ražošanā ieviesti daudzi inovatīvi risinājumi, mūsdienīgas detaļas. Nereti tik senus logus izdevīgāk nomainīt, nekā ieguldīt to remontā.
Pirms logu maiņas jāpavēro, ar kādām problēmām var sastapties dažādos gadalaikos. Konstatējot problēmu, piemēram, apledojumu, pastiprinātu kondensāta veidošanos, ūdens noplūdes, ailas apdares materiālu vai citus defektus, ieteicams uzņemt kvalitatīvas fotogrāfijas vai videoklipus, ko konsultācijas laikā uzrādīt logu ražotājam.
Uzņemtie materiāli sniegs priekšstatu speciālistiem par situāciju mājoklī. Logus vislabāk remontēt ziemā – tā var noteikt, vai nepieciešami uzlabojumi.
Svarīgi atcerēties, ka problēmas var sagādāt ar logiem nesaistīti faktori, piemēram, telpas funkcija, ēkas tehniskais stāvoklis, apkure, gaisa temperatūra telpā, ventilācija un gaisa apmaiņa. Projektu vadītāja Lāsma Kalniņa uzsver, ka logus jāizvēlas ēkai atbilstīgi logi, papildus izsakot arī savas vēlmes un vajadzības. Jārēķinās, ka pēc pasūtīšanas logi tiek izgatavoti aptuveni mēneša laikā.
Jāņem vērā, ka telpās ar normālu gaisa mitruma līmeni (45–50%) kondensāta/rasojuma veidošanās virs apakšējā rāmja profila divu stiklu paketēm stiprā salā un vēsās telpās ir ierasta parādība. Ja rasojums traucē, divu stiklu pakešu logus var aizstāt ar triju stiklu paketēm, uz kurām kondensāts veidojas mazāk. Logi vai atsevišķa pakete jāmaina, ja starp stikliem (paketē) veidojas kondensāts vai pelējums. Tas liecina, ka pakete zaudējusi hermētiskumu un vairs nepilda funkciju.
Atsevišķos gadījumos loga rāmī ar divu stiklu paketēm var ielikt triju stiklu paketes. Tā var iegūt energoefektīvākus logus bez ailu izlaušanas un jauniem apdares darbiem.
Biežākie logu defekti
Montāža. Lai logs kalpotu, īpaša uzmanība jāpievērš pareizai montāžai un darbā izmantotajiem materiāliem.
Sprauga starp logu un ailu rūpīgi jāaizpilda ar celtniecības putām.
Tām pāri pa loga rāmja perimetru no iekšpuses un ārpuses iestrādā logu montāžas lentes, pasargājot putas no ultravioletā starojuma, ārējā un telpu mitruma. Ja loga rāmja ārpuse nedaudz paslēpjas aiz ārsienas, spraugu aizpildīšanai izmanto tvaiku caurlaidīgu pašuzbriestošu blīvēšanas lenti.