Sava enerģija. Pakešu logu ierīkošana un uzturēšana

Jānis Siliņš / Praktiskais Latvietis
2026. gada 09. marts, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 09. marts, 00:01
Pakešu logus ierīko, lai uzlabotu mājokļa energoefektivitāti.
Pakešu logus ierīko, lai uzlabotu mājokļa energoefektivitāti.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Pakešu logus ierīko, lai uzlabotu mājokļa energoefektivitāti. Rezultāts atkarīgs no logu montāžas kvalitātes un rūpēm, ko būvizstrādājumu īpašnieks iegulda periodiskajās apkopēs. Konsultē uzņēmuāsma Kalniņa.

Mainīt vai remontēt

Pēc skarbākām ziemām saimnieki maina gan senos koka, gan remontē vai maina agrāk uzstādītus pakešu logus. Latvijā pakešu logi pieejami jau 20 gadu, un šajā laikā jaunu logu ražošanā ieviesti daudzi inovatīvi risinājumi, mūsdienīgas detaļas. Nereti tik senus logus izdevīgāk nomainīt, nekā ieguldīt to remontā.

Pirms logu maiņas jāpavēro, ar kādām problēmām var sastapties dažādos gadalaikos. Konstatējot problēmu, piemēram, apledojumu, pastiprinātu kondensāta veidošanos, ūdens noplūdes, ailas apdares materiālu vai citus defektus, ieteicams uzņemt kvalitatīvas fotogrāfijas vai videoklipus, ko konsultācijas laikā uzrādīt logu ražotājam. 

Uz iekšējām stikla virsmām var veidoties apledojums.
Uz iekšējām stikla virsmām var veidoties apledojums.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Uzņemtie materiāli sniegs priekšstatu speciālistiem par situāciju mājoklī. Logus vislabāk remontēt ziemā – tā var noteikt, vai nepieciešami uzlabojumi.

Svarīgi atcerēties, ka problēmas var sagādāt ar logiem nesaistīti faktori, piemēram, telpas funkcija, ēkas tehniskais stāvoklis, apkure, gaisa temperatūra telpā, ventilācija un gaisa apmaiņa. Projektu vadītāja Lāsma Kalniņa uzsver, ka logus jāizvēlas ēkai atbilstīgi logi, papildus izsakot arī savas vēlmes un vajadzības. Jārēķinās, ka pēc pasūtīšanas logi tiek izgatavoti aptuveni mēneša laikā.

Jāņem vērā, ka telpās ar normālu gaisa mitruma līmeni (45–50%) kondensāta/rasojuma veidošanās virs apakšējā rāmja profila divu stiklu paketēm stiprā salā un vēsās telpās ir ierasta parādība. Ja rasojums traucē, divu stiklu pakešu logus var aizstāt ar triju stiklu paketēm, uz kurām kondensāts veidojas mazāk. Logi vai atsevišķa pakete jāmaina, ja starp stikliem (paketē) veidojas kondensāts vai pelējums. Tas liecina, ka pakete zaudējusi hermētiskumu un vairs nepilda funkciju.

Atsevišķos gadījumos loga rāmī ar divu stiklu paketēm var ielikt triju stiklu paketes. Tā var iegūt energoefektīvākus logus bez ailu izlaušanas un jauniem apdares darbiem.

Kondensāta veidošanās raksturīga divu stiklu pakešu logiem.
Kondensāta veidošanās raksturīga divu stiklu pakešu logiem.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Biežākie logu defekti

Montāža. Lai logs kalpotu, īpaša uzmanība jāpievērš pareizai montāžai un darbā izmantotajiem materiāliem. 

Sprauga starp logu un ailu rūpīgi jāaizpilda ar celtniecības putām. 

Tām pāri pa loga rāmja perimetru no iekšpuses un ārpuses iestrādā logu montāžas lentes, pasargājot putas no ultravioletā starojuma, ārējā un telpu mitruma. Ja loga rāmja ārpuse nedaudz paslēpjas aiz ārsienas, spraugu aizpildīšanai izmanto tvaiku caurlaidīgu pašuzbriestošu blīvēšanas lenti.

Lai novērstu aukstuma ieplūšanu no loga apakšas, aizpilda spraugu zem iekšējās palodzes.
Lai novērstu aukstuma ieplūšanu no loga apakšas, aizpilda spraugu zem iekšējās palodzes.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Iekšējās palodzes iestrāde. Ja aukstums mājās ieplūst pa loga apakšu, par ko var liecināt auksta palodze, iespējams, sprauga zem iekšējās palodzes aizpildīta ar nepiemērotiem materiāliem, piemēram, celtniecības materiālu atlikumiem, vai vispār nav aizpildīta. Sprauga jāaizpilda un siena zem palodzes jānosiltina.

Siltuma zudumu cēlonis var būt arī loga palodžu profils, 

pie kura stiprina iekšējās un ārējās palodzes un kuru neņem vērā, aprēķinot loga kopējo siltumcaurlaidības koeficientu. Parasti logus aprīko ar vairāku (3–5) kameru profilu. Pasūtīšanas laikā logu var aprīkot ar blīvu putupolistirola palodžu profilu, lai novērstu aukstuma tiltus zem loga – īpaši ieteicams triju stiklu pakešu logiem. Iekšējo palodzi izvēlas pēc savas gaumes.

Ailas apdares bojājumus var novērst, noņemot nokalpojušos iestrādes materiālus un logu iemontējot pareizi.
Ailas apdares bojājumus var novērst, noņemot nokalpojušos iestrādes materiālus un logu iemontējot pareizi.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Apdares bojājumi. Apdares materiālu bojājumus un pelēšanu veicina ēkas defekti, nekvalitatīvi iestrādātas vai sadalījušās montāžas putas. Ja bojātas tikai putas un logs ir labā tehniskā stāvoklī, apdares materiālus demontē, ailu attīra, spraugas aizpilda ar montāžas putām un iestrādā logu montāžas lenti. Rūpīgi jānovērtē logu tehniskais stāvoklis – iespējams, loga nomaiņa šajā brīdī ir izdevīgāka.

Ventilācija. Pakešu logi nodrošina gaisa ieplūdi, nevis izplūdi, tāpēc gaisa apmaiņai vajadzīga ventilācijas šahta, kas ierīkota atstatus no logiem. Telpās ar pakešu logiem un paaugstinātu gaisa mitrumu nepieciešams ierīkot piespiedu ventilācijas sistēmu. Vēsākā laikā logus atver augšējās ventilācijas režīmā vai rokturi pagriež 45 o leņķī starp pilnīgi atvērtu un augšējo ventilāciju.

Loga rāmī ierīkotas pasīvās ventilācijas atveres.
Loga rāmī ierīkotas pasīvās ventilācijas atveres.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ir pieejamas loga rāmī iebūvējamas pasīvās jeb dabiskās ventilācijas atveres. Jāņem vērā, ka rāmī ierīkota ventilācija palielina loga siltumcaurlaidības koeficientu (palielina siltuma zudumus).

Logu maiņas saskaņošana

Ja ierīkotos pakešu logus maina pret tāda paša izmēra, krāsas un stikla rūšu dalījuma pakešu logiem, tiek veikta vienkāršota atjaunošana, un būvniecības ieceres dokumentācija vai saskaņošana nav nepieciešama. Bet, ierīkojot atšķirīgas krāsas, rūšu dalījuma vai gabarītu logus, mainot ailas izmēru, jāsagatavo attiecīgā dokumentācija.

Moderno pakešu logu ierīkošanu var sarežģīt ēkas statuss, logu un to elementu kultūrvēsturiskā vērtība, arī pašvaldības saistošie noteikumi, ja ēka ir daļa no vēsturiskās apbūves vai tai piegulošās aizsargzonas. Šādā gadījumā jāsazinās ar konkrētās pašvaldības būvvaldi. Ir situācijas, kurās pieļaujama konkrētu materiālu pakešu logu ierīkošana, ja tiek saglabātas seno koka logu ārējās vērtnes vai atsevišķi dizaina elementi.

Logu periodiski regulē.
Logu periodiski regulē.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Elementu ilgmūžībai

Pakešu logiem apkope ieteicama vienu divas reizes gadā. Apkopes laikā ieeļļo mehānismus, iztīra ūdens novades caurumus rāmja horizontālajā daļā, blīvgumijas notīra un ieeļļo ar silikona smērvielu. Logi un vērtnes sānu malas periodiski jātīra. Būtiski vērtnes augšdaļu notīrīt pēc remontdarbiem, kad uz mehānismiem nosēžas sīku putekļu kārta.

Ja loga atvēršana un aizvēršana ir apgrūtināta vai trokšņaina, telpās vairāk dzirdamas āra skaņas, logs ir jāregulē, ko vislabāk spēs izdarīt speciālists. Vēlams to darīt laikus, lai nesabojātu loga detaļas un mehānismus. Pēc regulēšanas blīvgumijas aizvērtām vērtnēm piespiedīsies pilnībā. Cietas un trauslas blīvgumijas jānomaina.

Ziemas un vasaras režīma mehānisms ir tikai viens elements, ar kura starpniecību logu pietuvina vai attālina kārbai. Ja loga mehānismi pilnībā nefunkcionē, ar režīma pārregulēšanu var nepietikt.

Sava enerģija
Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

Tēmturi
Turpini lasīt
