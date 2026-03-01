Kama ir miltu maisījums, ko radījuši igauņi no grauzdētiem rudziem, kviešiem un miežiem, kā arī pākšaugiem – zirņiem.
Šī miltu kombinācija ir bagāta ar vērtīgām uzturvielām: olbaltumvielām, šķiedrvielām, B grupas vitamīniem un dzelzi.
Pētot, kādiem ēdieniem var pievienot kamas miltus, uzrunājām arī igauņu ēdienu blogeri un Igaunijas kulinārijas portāla Nami-Nami galveno redaktori Pilli Peterso, kura dalījās ar vienkāršu saldēdiena recepti.
Biezpiena deserts
Sastāvdaļas
- 200 ml saldā krējuma (35%)
- 200 g biezpiena
- 200 g ievārījuma
- 3–4 ēdamkarotes kamas miltu
- cukurs pēc garšas
- nedaudz vaniļas cukura
Pagatavošana
Saldo krējumu saputo ar nedaudz cukura gaisīgās putās. Tad iecilā biezpienu un kamas miltus. Ja vēlas, var pievienot vēl nedaudz cukura un vaniļas cukuru papildu aromātam.
Pašās beigās masā viegli iemaisa ogas vai ievārījumu tā, lai krēmā veidotos skaists krāsu vijums.
Labāk izvēlēties smalkāka maluma biezpienu vai pirms tam biezpienu sablendēt.
