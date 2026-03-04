Ko stādīt mitrā vietā, kur lielāko dienas daļu ir ēna no kaimiņu tūjām?Jautā Līga B. Konsultē SIA "MML Dārzi" īpašniece Liene Mistere.

Mitra un ēnaina vieta dārzā, īpaši tūju tuvumā prasa rūpīgu un pārdomātu augu izvēli. Jāņem vērā, ka tūjām ir sekla un plaša sakņu sistēma, kas intensīvi patērē augsnē esošās barības vielas, atstājot citiem augiem visai skopus augšanas apstākļus. Tāpēc šādās vietās ieteicams izraudzīties ne tikai ēnai un mitrumam piemērotus, bet arī pieticīgus un izturīgus augus.

Ēnainās dobēs priekšroka dodama augiem ar gaišāku lapojumu, kas palīdz vidi vizuāli padarīt gaišāku un telpiskāku. Stādījums būs daudzveidīgāks un dzīvāks, ja tajā kombinēs dažādu faktūru, toņu un augstumu augus, veidojot harmonisku un sabalansētu kompozīciju. 

