Šī recepte gavēņa laikam (un ne tikai) ir no saimnieces Ilzes Rozentāles krājuma.
Sastāvdaļas
- 1 glāze pilngraudu miltu
- 1–1,5 glāzes rīvētu dārzeņu (cukīni, burkāni, kabači)
- 1 ola
- glāze piena vai ūdens
- sāls, pipari
- eļļa cepšanai
- svaigi garšaugi
Pagatavošana
Sarīvē dārzeņus. Bļodā sajauc miltus, sāli, piparus un garšaugus. Pievieno rīvētos dārzeņus un olu, samaisa. Ja nepieciešams, pakāpeniski pievieno pienu vai ūdeni, līdz mīkla ir bieza, taču viegli veidojama. Veido plācenīšus un cep pannā uzkarsētā eļļā uz vidējas uguns, līdz tie mīksti.
Var izvēlēties sezonālus dārzeņus. Mīklai var pievienot nedaudz rīvēta siera.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem