Kā jāaudzē daudzziedu tulpes, lai tās nezaudētu šo savu jau nosaukumā ielikto īpašību? Kā panākt, lai tās bagātīgi ziedētu katru gadu? Jautā Vija Rīgā.

Daudz ziedu uz viena kāta veidojas tikai atsevišķām šķirnēm – tām, kurām šī īpašība ielikta gēnos, – atgādina tulpju selekcionārs Juris Egle. Un piebilst, ka daudzziedu tulpju audzēšanā vēl ir daudz neskaidrību.

Ir dzirdēts, ka daudzie ziedi sīpolpuķēm veidojas tikai tad, ja sīpolus vasarā izrok un glabā +23…+25 °C temperatūrā. To iesaka arī Holandes profesionālie audzētāji, lai tulpes labāk vairotos un ziedētu. J. Egle šādi eksperimentējis vairāk nekā desmit gadu: sīpoli turēti gan +23 °C, gan +25 °C, gan augstākā temperatūrā, taču būtisku iespaidu uz ziedu skaitu, tas, viņaprāt, nav atstājis.

