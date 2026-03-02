Šīs saldās, apaļās maizītes ar marcipāna pildījumu un putukrējuma cepurīti Skandināvijas valstīs mēdz pasniegt dziļā šķīvī ar karstu pienu.
- Mīklai:
- 300 ml piena + apziešanai
- 600 g miltu + pārkaisīšanai
- 1 ēdamkarote malta kardamona
- 50 g rauga
- 1 ola
- 150 g mīksta sviesta
- 140 g cukura
- pustējkarote sāls
- 1 olas dzeltenums noziešanai
Pildījumam:
- 400 g marcipāna pastas
- 400 ml saputota saldā krējuma
Dekorēšanai:
- pūdercukurs
Pagatavošana
Katliņā uz lēnas uguns karsē pienu ar kardamonu. Noņem no uguns, iedrupina raugu un maisot izšķīdina. Bļodā iesit olu un pakāpeniski iekuļ sviestu. Pievieno cukuru un sāli. Lielā bļodā iesijā miltus un pievieno sviesta maisījumam. Pievieno arī rauga maisījumu un samīca gludu, elastīgu mīklu. Pārklāj ar dvielīti un atstāj uz 1 stundu, lai rūgst, līdz apjoms divkāršojas.
Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 oC. Plāti izsijā ar miltiem. Mīklu sadala 14–16 daļās, katru saveļ bumbiņā un liek uz plāts. Pārkaisa ar miltiem, pārklāj ar dvieli un atstāj, lai vēl 10 minūtes rūgst.
Olas dzeltenumu sakuļ ar nelielu daudzumu piena un apziež maizītes. Liek krāsns vidējā plauktā un cep 6–7 minūtes. Izņem no krāsns un atdzesē.
Maizītēm nogriež augšpusi kā vāciņu un noliek malā. Ar pirkstiem izņem mīkstumu un arī pataupa. Gatavo pildījumu: pataupīto mīkstumu samaisa ar marcipānu un pienu. Ar karoti pilda maizītēs, virsū uzliek putukrējumu un nogriezto vāciņu. Pārkaisa ar pūdercukuru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem