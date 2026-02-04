Mūs sagaida vēl viens neparasts gads. Debesīs veidojas patiesi unikāli un ārkārtīgi svarīgi augstāko planētu – Neptūna, Plutona un Urāna – savstarpējie aspekti.
Kosmosa ainas
Šajā gadā daba mums rādīs skaistas planētu un zvaigžņu ainas. Būs neticami skaisti aptumsumi, meteorītu lietus, retas planētu parādes, un piedzīvosim pat zilo Mēnesi. Februāra beigās notiks izcila planētu parāde – 2026. gada 28. februāra vakarā nakts debesīs vienlaikus parādīsies sešas Saules sistēmas planētas. Saturns, Merkurs, Neptūns, Venera, Urāns un Jupiters atradīsies vienā debess apgabalā. No astroloģiskā viedokļa tas var aktivizēt garastāvokļa svārstības, paaugstinātu nervozitāti un trauksmes izjūtu, bet no astronomiskā viedokļa tā ir iespēja ar neapbruņotu aci redzēt četras no šīm planētām. 12. augustā Eiropā būs redzams pilns Saules aptumsums – pirmais pēdējo 27 gadu laikā. Tajā pašā dienā gaidāms arī meteorītu lietus.
Aprīlī notiks Marsa, Saturna un Neptūna savienojums. Tas var radīt dažādas kataklizmas, nesaprotamas situācijas, projektu apstāšanos. Šī gada vidū ir gaidāma pietiekami agresīva Jupitera un Plūtona opozīcija, kas pasaules līmenī var atnest jaunu konfliktu, balstītu uz ideoloģijas principiem.
Pārmaiņas visiem un visur
Norises kosmosā ne tikai piedāvā iespaidīgus skatus debesīs, bet arī iezīmē būtiskas pārmaiņas uz Zemes. Planētu stāvokļi pasaulē nesīs lielas izmaiņas – jebkur jebkuram un visās dzīves sfērās. Būtiska ir to pāreja no vienas zodiaka zīmes citā.
Augstākās, lēnās planētas ietekmē globālus notikumus uz Zemes, un tieši uz šo planētu savstarpējām attiecībām balstās pasaules notikumu prognozēšana. Šīs planētas ir kā lieli informatīvie operatori, kuri nosaka visu cilvēces dzīvi kopumā. Urāns – zinātne un politika, Neptūns – kultūra un reliģija, Plūtons – ekonomika, kari, krīzes. Tad, kad šīs planētas maina zodiaka zīmi, viss, par ko tās atbild, globāli mainās.
Šajā gadā Neptūns pāriet no Zivīm uz Auna zodiaka zīmi, Urāns – no Vērša uz Dvīņiem. Savukārt Plūtons – jau ir pārgājis no Mežāža uz Ūdensvīra zīmi un 2026. gadā tur tikai nostiprina savas pozīcijas. Visā tos atbalsta Saturns, kas pāriet no Zivīm uz Aunu.
Prognozējams, ka globālā mērogā turpināsies daudz konfliktu. Pasaule cenšas pielāgoties jaunajai realitātei, un tāpēc ir jāveido jaunas politiskās formas, kas labāk atbilst tam, ko pieprasa šis laiks. Augstākās planētas mums šai brīdī liek izdarīt pagriezienu gan savā, gan Zemes evolūcijā, visas šīs planētas ir savstarpēji saistītas ar aspektiem, un iepriecinoši ir tas, ka tieši ar harmoniskajiem.
Ļoti lielu lomu šajā jaunajā pasaules kārtībā spēlēs Saturns un Neptūns, kam ir milzīga ietekme uz 2026. gadu, turklāt 20. februārī izveidosies precīzs savienojums.