NEZINĀMAIS ZINĀMAIS
#astrofons #prognozes

Ekspertu prognozes 2026. Dinamisku notikumu griežos

Ingūna Zeltiņa, sertificēta astroloģe
2026. gada 04. februāris, 00:00
2026. gada 04. februāris, 00:00
Dinamisku notikumu griežos.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Mūs sagaida vēl viens neparasts gads. Debesīs veidojas patiesi unikāli un ārkārtīgi svarīgi augstāko planētu – Neptūna, Plutona un Urāna – savstarpējie aspekti.

Kosmosa ainas

Šajā gadā daba mums rādīs skaistas planētu un zvaigžņu ainas. Būs neticami skaisti aptumsumi, meteorītu lietus, retas planētu parādes, un piedzīvosim pat zilo Mēnesi. Februāra beigās notiks izcila planētu parāde – 2026. gada 28. februāra vakarā nakts debesīs vienlaikus parādīsies sešas Saules sistēmas planētas. Saturns, Merkurs, Neptūns, Venera, Urāns un Jupiters atradīsies vienā debess apgabalā. No astroloģiskā viedokļa tas var aktivizēt garastāvokļa svārstības, paaugstinātu nervozitāti un trauksmes izjūtu, bet no astronomiskā viedokļa tā ir iespēja ar neapbruņotu aci redzēt četras no šīm planētām. 12. augustā Eiropā būs redzams pilns Saules aptumsums – pirmais pēdējo 27 gadu laikā. Tajā pašā dienā gaidāms arī meteorītu lietus. 

Aprīlī notiks Marsa, Saturna un Neptūna savienojums. Tas var radīt dažādas kataklizmas, nesaprotamas situācijas, projektu apstāšanos. Šī gada vidū ir gaidāma pietiekami agresīva Jupitera un Plūtona opozīcija, kas pasaules līmenī var atnest jaunu konfliktu, balstītu uz ideoloģijas principiem. 

Pārmaiņas visiem un visur

Norises kosmosā ne tikai piedāvā iespaidīgus skatus debesīs, bet arī iezīmē būtiskas pārmaiņas uz Zemes. Planētu stāvokļi pasaulē nesīs lielas izmaiņas – jebkur jebkuram un visās dzīves sfērās. Būtiska ir to pāreja no vienas zodiaka zīmes citā. 

Augstākās, lēnās planētas ietekmē globālus notikumus uz Zemes, un tieši uz šo planētu savstarpējām attiecībām balstās pasaules notikumu prognozēšana. Šīs planētas ir kā lieli informatīvie operatori, kuri nosaka visu cilvēces dzīvi kopumā. Urāns – zinātne un politika, Neptūns – kultūra un reliģija, Plūtons – ekonomika, kari, krīzes. Tad, kad šīs planētas maina zodiaka zīmi, viss, par ko tās atbild, globāli mainās. 

Šajā gadā Neptūns pāriet no Zivīm uz Auna zodiaka zīmi, Urāns – no Vērša uz Dvīņiem. Savukārt Plūtons – jau ir pārgājis no Mežāža uz Ūdensvīra zīmi un 2026. gadā tur tikai nostiprina savas pozīcijas. Visā tos atbalsta Saturns, kas pāriet no Zivīm uz Aunu.

Prognozējams, ka globālā mērogā turpināsies daudz konfliktu. Pasaule cenšas pielāgoties jaunajai realitātei, un tāpēc ir jāveido jaunas politiskās formas, kas labāk atbilst tam, ko pieprasa šis laiks. Augstākās planētas mums šai brīdī liek izdarīt pagriezienu gan savā, gan Zemes evolūcijā, visas šīs planētas ir savstarpēji saistītas ar aspektiem, un iepriecinoši ir tas, ka tieši ar harmoniskajiem. 

Ļoti lielu lomu šajā jaunajā pasaules kārtībā spēlēs Saturns un Neptūns, kam ir milzīga ietekme uz 2026. gadu, turklāt 20. februārī izveidosies precīzs savienojums.

Dabā iespējami spēcīga sausuma periodi un spēcīgas zemestrīces; sabiedrībā – globālas izmaiņas politiķu tēlā, varas pārstāvju visu veidu masku valkāšana, jaunas cilvēku apziņas kontroles metodes, kuras neviens nespēs uzreiz atpazīt. 

Šajā laikā parādīsies pārsteidzoši izgudrojumi ķīmijā un farmācijā, tiks izgudrotas jaunas zāles, kas ļaus cīnīties ar šobrīd neārstējamām slimībām. Jā, un tas viss notiks ļoti ātrā laikā.

Ja rodas apjukums

Kopumā šis Saturna un Neptūna savienojuma otrais vilnis būs no janvāra līdz martam – šādos periodos bieži notiek radikālas pārmaiņas, padarot nebūtisku daudz ko, kas paveikts pagātnē. Mainās ideoloģiskā domāšana un apkārtējās pasaules uztvere. Cilvēki nonāk jaunā realitātē, kur var justies apjukuši, tāpēc var nostiprināties negatīvi ieradumi, notiek aktīvi sevis meklējumi. Savienojumam izjūkot, kļūst skaidrs tālākās attīstības virziens gan privātā, gan politiskā sektorā.

Minētajā periodā ieteicams

  • Stingri ievērot higiēnas noteikumus, domāt par dzeramā ūdens kvalitāti. Un jau savlaicīgi, jo tieši dzeramā ūdens tēma var kļūt īpaši aktuāla.
  • Izslēgt no uztura alergēnus un zemas kvalitātes produktus.
  • Jādomā par garīgo izaugsmi, vēlamas garīgās prakses. Jācenšas sajust dabas spēku vai arī gremdēties radošumā; darīt jebko, kas rada harmoniju un nomierina prātu.

Jaunas domas un teorijas

Šajā gadā Urāns pāries uz savu dzimto Gaisa stihijas elementu – Dvīņu zīmi. Iepriekš tas septiņus gadus atradās stabilajā Vērša zīmē, kur tika grauti ekonomiskie, politiskie un morālie pamati. Urāna pāreja Dvīņos nesīs mums sociālas un politiskas izmaiņas, nestandarta domāšanu, jaunas zinātnes teorijas un reformas izglītības sistēmā, informācijas brīvību, jaunu starptautisku līgumu noslēgšanu, paaugstinātu vajadzību pēc zināšanām, vēlmi ceļot un jaunus ātrgaitas autoceļus un transporta līdzekļus.

Urāns ir neparedzams, tas izpaužas tieksmē pēc brīvības, neatkarības, individualitātes un ekscentriskuma. Tā ir radikālu reformu un revolūciju, asu protestu un cīņas par taisnīgumu planēta. Tā spēj nodrošināt gan dinamiskas pārmaiņas, kas vērstas uz cilvēces progresu, gan arī liela mēroga katastrofas un konfliktus, kas saistīti ar ekstrēmismu.

Kas gaidāms dažādās jomās

Reliģija. Neptūns pārvalda visas reliģiskās konfesijas, un tā pāreja uz karojošo Auna zīmi nozīmē reliģisku cīņu. Visticamāk, būs vērojama radikāla nostāja reliģiskos jautājumos, cīņa par savu taisnību. Atsevišķas konfesijas vēlēsies uzspiest pasaulei savu reliģiju. Tam būs pretestība, tikai Eiropā samērā gausa. Migrācijas likumi būs jāpastiprina, jo sabiedrība nesamierināsies ar migrantu pieplūdumu, kuri lielākoties nevar un nevēlas dzīvot saskaņā ar konkrētas valsts likumiem.

Zinātne. Gaidāms izrāviens. Planētu izvietojums liecina, ka zinātnes attīstībā sākas īpašs patiesi unikāls periods. Turpmākajos gados iespējami lieli atklājumi, jaunu tehnoloģiju attīstība, darba procesu automatizācija.

Protams, te liela teikšana būs māk- slīgajam intelektam, kurš savu uzvaras gājienu turpinās. Vienlaikus pastāvēs liela problēma: cilvēks un tehnoloģijas burtiski saplūdīs, un var sākties intelektuālā degradācija. Cilvēks var aizvien vairāk paļauties uz tehnoloģijām, neizmantojot un neattīstot savu potenciālu. Būs sabiedrības daļa, kas virzīsies radošajā sfērā un sasniegs virsotnes, bet būs arī cilvēki, kuri robotizēsies, kļūs par daļu no tehnoloģijām. Un jau 2026. gadā mēs redzēsim, kādas ir tehnoloģiju priekšrocības un kādi trūkumi.

Medicīna. 2026. gadā medicīna aktīvi attīstīsies. Šeit jāpateicas Neptūnam un tā harmoniskajiem aspektiem ar citām augstākajām planētām. Radīsies jaunas tehnoloģijas un jaunas zāles. Jauni atklājumi ļaus ārstēt slimības, kas iepriekš tika uzskatītas par neārstējamām. Cilvēki arvien vairāk sāks domāt par veselīgu dzīvesveidu, daudz uzmanības pievērsīs pārtikai. Arvien lielāku popularitāti gūs veģetārs uzturs.

Izglītība. Urāns Dvīņu zīmē var pilnībā mainīt izglītības sistēmu. Notiks reformas, jauni meklējumi. Vai mums patiks rezultāts? Domas dalīsies, jo vairāk tiks izmantotas dažādas tehnoloģijas, bet cilvēciskais aspekts var palikt otrā plānā. 

Daba. Daba vēl joprojām var sagādāt daudzus nepatīkamus pārsteigumus. Vulkāni turpinās mosties, tāpēc seismoloģiski nestabilos Zemes reģionos ir iespējamas diezgan spēcīgas zemestrīces. Saturns Auna zīmē savienojumā ar Neptūnu var izraisīt ugunsgrēkus milzīgās teritorijās, kā arī liela mēroga plūdus. 2026. gadā klimata svārstības un notiekošie procesi dabā var likt cilvēkiem pārslēgties uz šo tēmu kā galveno.

Zini

Vissvarīgākais, ko varam darīt, lai sagatavotos pārmaiņām, ir pārliecināties, ka mūsu dzīve ir pietiekami sakārtota, lai mēs justos iekšēji stabili. Šis laiks aicina cilvēkus mainīt savu attieksmi pret dzīvi un mācīties piedošanu. Tikai tad, kad personīgi modīsimies, varēsim kaut ko mainīt pasaules līmenī.

Kas bija pagātnē

Kas notika pasaulē, kad Plūtons šķērsoja Ūdensvīra zīmi, Neptūns – Auna zīmi un Urāns – Dvīņus.Plūtons pēdējo reizi atradās Ūdensvīra zīmē no 1777. līdz 1799. gadam. Tas ir skarbas transformācijas, vecu novecojušu sistēmu iznīcināšanas simbols. Šajā periodā bija daudz ievērojamu notikumu, kas ietekmēja gan Eiropu, gan Ameriku, gan citus reģionus. Notika nemieri, teritoriju dalīšana un paplašināšana, tika radikāli pārveidota Eiropas politiskā karte un ideoloģija. Zinātnē un kultūrā šajā laikā parādījās jauni atklājumi un idejas par cilvēktiesībām, demokrātiju un sabiedrības pārveidi.

Neptūns atradās Auna zīmē no 1861. līdz 1875. gadam. Tas bija lielo reformu laiks – gan sociālu, gan ekonomisku. Šajā laikā ļoti spēcīgi attīstījās zinātnes un kultūras joma. Tika risināti dažādi ideoloģiski jautājumi. Auna zodiaka zīmē tas bija arī laiks, kad pasauli plosīja Otrais pasaules karš. Pēc kara beigām daudzas valstis, kas iepriekš bija kolonijas, ieguva neatkarību.

