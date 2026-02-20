Par to, kas jāņem vērā sausseržu audzēšanā - Latvijas Nacionālā botāniskā dārza Pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu nodaļas vadītāja Ginta Jakštāne. 

Vairākām sausseržu sugām ogas ir ēdamas: ēdamajam sausserdim (Lonicera edulis), zilajam sausserdim (Lonicera caerulea) un Kamčatkas sausserdim (Lonicera kamtschatica). Visi minētie sausserži ir agri, izturīgi un viegli kopjami ogulāji. Taču, lai iegūtu bagātu un kvalitatīvu ražu, svarīga regulāra augu kopšana.

Kad un kā apgriezt

Sausseržus apgriež pirms pumpuru plaukšanas – parasti martā vai aprīļa sākumā. Augi mostas agri un saplaukst, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra ir 3 °C. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē