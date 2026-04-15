Šā gada jūlija valsts aizsardzības dienesta (VAD) iesaukumam pieteikušies 1784 jaunieši, kas ir līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits dienesta vēsturē, informēja Aizsardzības ministrija.
Pirmdien noslēdzās papildus izsludinātā pieteikšanās dienesta šā gada jūlija iesaukumam. Reaģējot uz lielo jauniešu interesi, Aizsardzības ministrija deva iespēju mēneša garumā – no 13. marta līdz 13. aprīlim – dienestam brīvprātīgi pieteikties tiem Latvijas pilsoņiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem, kuri vēlējās iziet dienestu jau šovasar, bet dažādu iemeslu dēļ bija nokavējuši sākotnējo pieteikšanos, kas noslēdzās janvārī.
Šajā laikā dienestam brīvprātīgi pieteicās vēl 224 jaunieši, no tiem 212 vīrieši un 12 sievietes. No viņiem 202 pilsoņi ir izvēlējušies 11 mēnešu militāro dienestu, savukārt 22 jaunieši devuši priekšroku piecu gadu dienestam Zemessardzē. Kopumā šā gada jūlija iesaukumam, ieskaitot tos, kuri dienestam pieteicās līdz janvārim, pieteikušies 1784 jaunieši, kas ir līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits dienesta vēsturē.
