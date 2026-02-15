Nesen slavenā īru liķiera 'Bailey's' ražotājs iepazīstināja ar jaunu pudeli, kas izgatavota no 90% papīra, ar plānu plastmasas un folijas oderējumu un kas izstrādāta sadarbībā ar "PA Consulting un PulPac".
Pudeli var pārstrādāt parastajās papīra plūsmās, neatdalot citus materiālus.
Dry Molded Fiber tehnoloģija, pēc tās izstrādātāju domām, ir pirmā rūpnieciskā metode, kas pārveido atjaunojamās augu šķiedras patiesi videi draudzīgā iepakojumā. Tajā tiek izmantoti koki vai ilgtspējīgi audzētas augu šķiedras kā izejvielas, pārvēršot tās pilnībā pārstrādājamā un kompostējamā iepakojumā.
Pārstrādājamie materiāli ietver zāli, miežus vai celulozes atkritumus.
Šī tehnoloģija rada par 80% mazākas CO2 emisijas salīdzinājumā ar plastmasas iepakojumu.
Sausais process arī samazina ūdens un enerģijas patēriņu, tādējādi samazinās arī izmaksas.
Diageo ilgtspējības prezidents Evans Endrū uzskata, ka papīra iepakojumam nepieciešams "progress, nevis pilnība". Diageo jau 2025. gadā plānojis laist klajā plašā mērogā papīra pudeles, lai apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem produktiem.
