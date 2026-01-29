Pagājušajā gadā populārāko lauksaimniecības tehnisko pakalpojumu cenas, salīdzinot ar 2024. gadu, Latvijā nav būtiski mainījušās, saglabājoties stabilā līmenī jau otro gadu, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) ekonomistu apkopotie dati.
LLKC norāda, ka lielākajā daļā pozīciju izmaiņas 2025. gadā pret 2024. gadu ir bijušas minimālas - ne vairāk kā par 5%. Saskaitot visas pozīcijas, vidēji populārāko pakalpojumu cenas ir palielinājušās par 0,36%.
Salīdzinot ar 2024. gadu, cenas pieaugušas 20 pakalpojumiem.
Lielākais pieaugums bijis augsnes frēzēšanai, kurai cena pieaugusi par 9,52% - no 60 eiro par hektāru līdz 65,71 eiro par hektāru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Tāpat cenu kāpums bija arī kartupeļu vagošanai par 8,29% - no 34,17 eiro par hektāru līdz 37 eiro par hektāru bez PVN, un dziļirdināšanas pakalpojumam par 7,75% - no 59 eiro par hektāru līdz 63,57 eiro par hektāru bez PVN.
Vienlaikus cena virs 5% robežas ir augusi tikai sešiem pakalpojumiem. Diviem pakalpojumiem cenu palielinājums bija 3-5% robežās, bet zem 3% cena pieaugusi 12 pakalpojumiem.
Savukārt 21 pakalpojumam cenas pērn samazinājušās, tostarp trim pakalpojumiem cenu samazinājums bijis lielāks nekā 5%, četriem pakalpojumiem 3-5% robežās, bet pārējiem zem 2%. Lielākais cenu samazinājums bijis graudu kodināšanai par 8,35% - no 20 eiro par tonnu līdz 18,33 eiro par tonnu bez PVN, sējumu ecēšanai par 7,06% - no 26,90 eiro par hektāru līdz 25 eiro par hektāru bez PVN un sniega šķūrēšanai par 6,34% - no 26,20 eiro par kilometru līdz 24,54 eiro par kilometru bez PVN.
LLKC atzīmē, ka, aptaujājot pakalpojumu sniedzējus, daudzi minējuši, ka pagājušais gads bijis ļoti sarežģīts pārmērīgo nokrišņu dēļ un viņi pakalpojumus nav snieguši vai to darījuši ar ļoti retiem izņēmumiem.
Tāpat LLKC novēroja tendenci, ka tehnikas pakalpojumu sniedzēju skaits daļā pozīciju samazinās, ko veicina paaudžu nomaiņa un dažādos projektos iegādātā saimniecībām trūkstošā tehnika, kas nozīmē, ka vairs nav nepieciešama tehniskā pakalpojuma iegāde.
Centrā informē, ka reģionu līmenī saglabājas iepriekšējo gadu tendence, kad vidēji viszemākais populārāko pakalpojumu cenu līmenis ir Latgalē, savukārt visaugstākais - Pierīgas reģionā.
LLKC skaidro, ka cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz konsultantu iesūtīto informāciju par 41 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2025. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu.
LLKC darbojas kopš 1991. gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā. Tā mērķis ir veicināt lauku labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar nozari saistītiem pakalpojumiem.
LLKC pamatkapitāls ir 1 139 326 eiro, un tā īpašnieki ir Zemkopības ministrija (99,32%) un Latvijas Zemnieku federācija (0,68%). LLKC 2024. gadā strādāja ar 15,69 miljonu eiro apgrozījumu un 20 958 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.
