"Claas "jaunie 'Nexos 2 Cmatic' ir šaurās sliedes traktori ar nepārtraukti mainīgu transmisiju (CVT). Ir pieejami četri modeļi ar platumu no 1 līdz 1,55 m, kas ir ideāli piemēroti vīnadārziem un augļudārziem.
Tie ir aprīkoti ar 3,6 litru FPT dzinēju ar 85–120 ZS jaudu un 100 litru degvielas tvertni. Jaunie traktori var izmantot hidrogenētas augu eļļas, kas līdz pat 90% samazina CO2 emisijas. Zemais dzinēja novietojums uzlabo redzamību un drošību.
Papildaprīkojumā pieejamā Proactiv priekšējā piekare un aktīvās parkošanās kontroles sistēma uzlabo manevrētspēju un komfortu. Cmatic CVT transmisija nodrošina vienmērīgu braukšanu ar ātrumu līdz 40 km/h un vienkāršo darbību. Kabīne ar 4. kategorijas filtrāciju piedāvā lielisku redzamību un komfortu, savukārt Cmotion daudzfunkciju svira atvieglo piekabju darbību.
Traktoriem ir jaudīga hidraulika ar plūsmas ātrumu 110 l/min un celtspēju līdz 2930 kg aizmugurē un 2910 kg priekšā.
Elektrohidrauliskā jūgvārpstas vadība samazina manuālu iejaukšanos, un CSM sistēma vienkāršo apgriešanos lauka malās. Visas mašīnas tiek automātiski reģistrētas Claas connect, nodrošinot piekļuvi digitālajām rokasgrāmatām un rezerves daļām.
