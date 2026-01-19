Ar rokdarbiem esmu nodarbojusies vienmēr, bet visvairāk tīk adīšana. Tagad esmu noadījusi mēteli ar ķeltu pīnēm, kas izskatās tik reljefi kā 3D raksts.
Materiāli
- 1 kg 200 g pusvilnas dzijas
- Adāmadatas nr. 4
Darba gaita
Mēteļa pamatraksts adīts pēc 1. zīmējuma.
Muguras daļā un uz kapuces adītas divas pīnes, uz piedurknēm – pa vienai (skat. 2. zīm.).
Starp abām lielajām ķeltu pīnēm ir adīta maza pīnīte – 2 labiski valdziņi, kuri katrā otrajā kārtā ir krustoti.
Valnītis adīts labiski, kreiliski.
Aizdares abas malas adītas dubultā, lai nezaudētu formu. Kabatas ir iestrādātas sānu vīlē.
