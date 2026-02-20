Vienkāršas un siltas zeķītes, pēdas daļa adīta tikai labiski.
Materiāli
- 100% vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Lai zeķei augšējā mala būtu stingra, elastīga un izturīga, veido dubultuzmetumu – astoņus valdziņus uz katras adatas. Mazo sviķeli ada 2 cm, tad 1,5 cm – labiski gludo adījumu.
Papēdi adot, veido šūnu rakstu, pamīšus mainot nepāra rindās adītos un noceltos valdziņus. Pēdas daļu ada labiski.
Noraukums veidots četrās vietās, t.i., katrā kārtā pirmo valdziņu izada labiski, otro ar trešo saada kreiliski kopā un adatas pēdējos divus valdziņus saada kreiliski.
