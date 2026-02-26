Šāds kosmētikas maciņš būs skaista dāvanai mammai, māsai vai draudzenei
Materiāli
- Tambordiegi
- Atbilstoša izmēra tamboradata
- Rāvējslēdzējs
- Oderaudums
- Mežģīne
Darba gaita
Notamborē 42x15 cm lielu gabalu izvēlētajās krāsās. Piešuj mežģīni un rāvējslēdzēju, kā redzams attēlā.
Sašuj maciņa apakšmalu un iešuj stūrīšus.
Piešuj oderi rāvējslēdzējam un sašuj sānu vīles. Izgriež uz labo pusi un aizšuj oderes apakšmalu.
No tambordiegiem izveido bumbuli un piestiprina rāvējslēdzējam.
