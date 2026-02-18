Efektdzija piešķir odziņu jebkuram adījumam.
Materiāli
- Dzija “Flower” (poliamīds 5%, vilna 25%, akrils 70%)
- Spuraina efektdzija
- Adāmadatas nr. 5
Darba gaita
Somiņu ada labiskajā adījumā šādi: 18x18 cm liels gabals, 17x34 cm liels gabals, divi sānu gabali 5x18 cm, apakša 5x17 cm un rokturis 5x140 cm.
Visas detaļas sašuj. Pēc šiem izmēriem piegriež un sašuj pelēku kokvilnas auduma oderi. Aizdarei izmantota metāla spiedpoga.
Šallei–apkaklei uzmet 124 valdziņus. Ada ar apaļadāmām adatām vajadzīgo garumu (šeit – 35 cm).
Divās rindās izmanto arī pieskaņotu spuraino efektdziju.
