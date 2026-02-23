Zivju enerģija iezīmē dzīves posmu, kurā pierastās robežas starp iekšējo un ārējo pasauli sāk izplūst. Tā ir zīme, kurā cilvēks vairs nejūtas stingri nošķirts no notikumiem, citiem cilvēkiem un apkārtējās vides.
Zivju laikā pastiprinās jūtīgums, empātija un spēja uztvert smalkas nianses, kas ikdienas racionalitātē bieži paliek nepamanītas. Šis ir brīdis, kad prāts atkāpjas otrajā plānā un priekšplānā iznāk sajūtas, intuīcija un zemapziņas procesi.
- Iekšējais resurss: dziļa intuīcija, spēja sajust neredzamo, empātija un iejūtība pret citiem, radošs un tēlains domāšanas veids, garīga nobrieduma potenciāls. Izaicinājumi: robežu izzušana, tendence bēgt no realitātes, emocionāla ievainojamība, grūtības pieņemt skarbus lēmumus, nosliece uz pašuzupurēšanos.
- Zivis iedvesmo: māksla, mūzika, klusums, ūdens tuvums, meditācija, sapņošana, garīgās prakses un iespēja būt savā iekšējā pasaulē.
- Zivis izsmeļ: konflikti, nežēlība, skaļa vide, kritika, emocionāls spiediens un skarba realitāte bez līdzjūtības.
- Atbalstošie skaitļi: 3, 7, 12, 16, 21, 25.
- Enerģētiskā krāsa: jūras zaļa, violeta, ceriņkrāsa, pasteļtoņi.
- Stihija: ūdens.
Zivis simbolizē apziņas stāvokli, kurā ne viss ir izskaidrojams vārdos, bet daudz kas ir dziļi sajūtams. Šajā laikā cilvēks var piedzīvot pastiprinātu iekšējo dialogu, sapņus un atmiņu uzplaiksnījumus, kas nes simbolisku nozīmi. Zivju periods māca pieņemt nenoteiktību un nepretoties plūsmai. Tas atgādina, ka dzīvē ir brīži, kad skaidrs virziens nav nepieciešams, jo pati pieredze kļūst par ceļvedi.
Zivis aicina ielūkoties sevī un atzīt, ka ne viss ir kontrolējams, taču tieši šajā pieņemšanā slēpjas dziļa iekšēja gudrība.
Zivju ceļš daudziem var šķist neskaidrs, ļoti mainīgs vai pat haotisks, jo tas nepakļaujas lineāra laika loģikai. Šī zīme dzīvo sajūtu, simbolu un zemapziņas pasaulē, kur lēmumi bieži rodas nevis no racionāliem aprēķiniem, bet no iekšējas sajūtas par to, kas ir pareizi.
Zivis nereti seko impulsiem, kam nav tūlītēja izskaidrojuma, un tas var radīt neizpratni apkārtējos. Viņu ceļš nav taisna līnija, bet drīzāk spirāle, kas atgriežas pie tām pašām tēmām dažādā dziļumā un perspektīvā. Zivju jūtīgums ļauj uztvert citu cilvēku emocijas, noskaņojumus un pat neizteiktās vajadzības, un dažkārt šī prasme kļūst par smagu nastu.
Šī zīme var uzņemt sevī vairāk, nekā spēj nest, jo robežas starp “es” un “citi” ir trauslas. Tāpēc Zivju ceļš prasa īpašu iekšējo līdzsvaru un spēju atšķirt savas sajūtas no svešām. Nesapratne no malas bieži rodas nevis tāpēc, ka Zivis nezina, ko dara, bet tāpēc, ka viņu izvēle balstās citā realitātes uztverē.
Zivju būtiskākā dzīves mācība ir atlaišanas nozīme. Sabiedrībā atlaišana bieži tiek uztverta kā kapitulācija vai vājums, tomēr Zivju skatījumā tā ir augstākā iekšējā brieduma pazīme. Atlaišana nozīmē pieņemt to, ko nav iespējams mainīt, un nepretoties dzīves ritmam.
Zivju periods šajā gadā aicina uz dziļu iekšēju apstāšanos. Tas uzdod jautājumu, pie kā cilvēks turas, baidoties zaudēt, un ko būtu pienācis laiks atlaist. Šis laiks mudina pievērst uzmanību sapņiem, sajūtām un intuitīviem impulsiem, kas ikdienas steigā paliek nepamanīti. Zivju enerģija atgādina, ka dzīves jēga nav tikai virzība uz priekšu, bet arī spēja būt klātesošam mirklī.
Šis periods māca uzticēties procesam pat tad, ja ceļš šķiet neskaidrs. Atlaižot kontroli, cilvēks var piedzīvot dziļāku saskaņu ar sevi un apkārtējo pasauli. Zivju vēstījums ir par ticību tam, ka pat neskaidrībā slēpjas jēga un ka katrs noslēgums ir arī kluss jauna sākuma priekšvēstnesis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu