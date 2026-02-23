Kādam sākas profesionālas izaugsmes posms, kādam jāpiedomā pie darba maiņas, bet kādam jāpievēršas sasāpējušu attiecību sakārtošanai.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Līdz februāra beigām vairāk uzmanības prasīs draugi, komandas un nākotnes plāni. Ūdensvīra enerģija aktivizē tavu sociālo lauku – vari iepazīt cilvēkus, kuri sniedz jaunu skatījumu, vai arī saprast, ka tev kāds loks vairs neder. Tomēr šis ir labs laiks salikt ambiciozāku plānu pavasarim, jo tev būs skaidrāks, ko tieši vēlies sasniegt. Līdz mēneša beigām palīdzēs disciplīna attiecībā uz ikdienu un atpūtu, citādi enerģija var izšķīst. Finansiāli nelielas iespējas uzlabot situāciju nāk ar gudru budžeta plānošanu un atbalstu no tuviniekiem.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Februāra otrā puse izceļ tēmas par karjeru, statusu un attiecībām ar autoritātēm. Tu vari saņemt atzinību vai arī saprast, kur vairs negribi būt kādam pakļauts. Pieaugs prasība pēc skaidriem noteikumiem darbā, un tu vari kļūt mazāk pacietīgs pret nesakārtotām struktūrām. Šis ir brīdis, kad vērts precizēt pienākumus, atalgojumu, robežas, jo “miglains” darba režīms radīs spriedzi. Attiecībās būs svarīgi nepārnest darba spriedzi uz mājām; sarunas jāuztur mierīgas, bet konkrētas. Februāra beigas var atnest sajūtu, ka esi gatavs jaunam profesionālam posmam.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Paplašināsies redzesloks – vairāk domāsi par mācībām, ceļošanu, jaunu pieredzi un to, ko patiesībā vēlies no dzīves. Ūdensvīra valdīšanas laiks tev dod vieglāku elpu un intelektuālu dzīvīgumu, bet Marsa un Plutona klātbūtne var padarīt tevi kategoriskāku savos uzskatos. Šajā laikā būs vēlme domāt par reputāciju: ko tu dari, kā izskaties citu acīs, kur ir tava autoritāte. Finansiāli ieteicams turēt konservatīvu līniju. Attiecībās februāra beigas nesīs vairāk romantiskas noskaņas, bet tikai tad, ja tu pats neesi pārāk izklaidīgs.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Fokusā ir uzticēšanās, emocionālā tuvība un kopējie resursi. Ūdensvīra enerģija aktivizēs dziļākās tēmas: kas man ir drošība, uz ko es varu paļauties un kur man jāuzliek robežas. Var izcelties virspusē veci aizvainojumi vai varas dinamika attiecībās, tāpēc svarīgi runāt par faktiem, nevis tikai par sajūtām. Palīdzēs ticība un perspektīvas redzēšana – mācības, sarunas ar gudriem cilvēkiem, garīgums vai ceļojuma plāni var sniegt mieru. Februāra beigas ir piemērotas juridisku jautājumu pārskatīšanai un dokumentu sakārtošanai. Attiecībās var būt vēlme pēc lielākas skaidrības; ja partneris izvairās, tu to jutīsi īpaši spēcīgi.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Līdz mēneša beigām attiecības kļūst par galveno tēmu. Attiecību dinamika kļūst intensīva – vairāk patiesības, vairāk prasību, mazāk tolerances pret nezināšanu. Tu vari just, ka partneris vai kāds cilvēks ļoti spēcīgi ietekmē tavu pašsajūtu, tāpēc svarīgi neieiet “varas spēlēs”. Šis ir labs brīdis skaidrām sarunām par robežām, pienākumiem un to, kā jūs kopā ejat uz priekšu. Zivju ietekme ienesīs ikdienā dziļumu: intimitāte, kopējā nauda, uzticēšanās, arī bailes var pacelties virspusē. Darba ziņā var būt vairāk pienākumu, bet galvenais notiek attiecībās un sadarbībās.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Liels uzsvars uz ikdienu, darbu un veselību. Ūdensvīra enerģija aktivizēs pienākumu zonu: gribēsies būt efektīvākai, sakārtot režīmu, noturēt disciplīnu. Marsa klātbūtne var radīt steigu un nervozitāti, tāpēc svarīgi nepārslogot sevi un neatstāt novārtā miegu, ēšanu, kustības. Tu vari saprast, ka kāds darba modelis ir novecojis un jāmaina, citādi tas sāk “apēst” tavu enerģiju. Būs nepieciešamība pēc vairāk maiguma un empātijas attiecībās, bet arī skaidras atbildību sadales. Ja partneris vai kolēģi nav konsekventi, tu to jutīsi īpaši asi.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Aktivizējas radošums, romantika un prieks, bet ar nopietnu apakštoni. Jūtas var kļūt intensīvākas: flirts var kļūt par “vai nu, vai nu”, un radošs projekts var prasīt vairāk drosmes, nekā plānots. Šis ir labs laiks, lai atjaunotu dzīves garšu, bet nepieļautu dramatizēšanu vai impulsīvus lēmumus. Jārūpējas par ikdienas līdzsvaru: ja rutīna ir haotiska, emocijas svārstīsies vairāk. Darbā var būt nepieciešams sakārtot grafiku vai sadarbības noteikumus. Svarīga būs ne tikai izklaide, bet arī izvēle par to, kam veltīt savu enerģiju, emocijas.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Februāra otrā puse pievērš uzmanību mājām, ģimenei un iekšējiem drošības pamatiem. Ieraudzīsi lietas objektīvi – kas mājās strādā, kas nestrādā un kur vajag sakārtot noteikumus. Var būt spriedze ģimenes sistēmā vai iekšējas dusmas, ja tu jūties nesadzirdēts. Var būt vēlme pēc siltuma, tuvības un skaistām sajūtām. Finansiāli ieteicams saglabāt piesardzību, pārskatīt kopīgās naudas tēmas un saistības. Februāra beigas ir piemērotas arī savas telpas sakārtošanai burtiskā nozīmē – tīrīšana, pārkārtošana, atbrīvošanās no liekā.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Līdz mēneša beigām uzsvars būs uz komunikāciju, dokumentiem un ikdienas pārvietošanos. Prāts būs ātrs, bet Marsa un Plutona klātbūtne var dot asumu – tu vari teikt patiesību ļoti tieši, un ne visi būs tam gatavi. Tāpēc runā skaidri, bet bez iznīcinoši asa stila. Nepieciešams pievērst uzmanību mājām un ģimenei – tev vajag vairāk iekšējā miera, un tu vari kļūt jūtīgāks pret atmosfēru mājās. Finansiāli šis ir pārskatīšanas periods – ne tik daudz jauni ienākumi, cik gudrāka attieksme pret izdevumiem. Būs tendence godīgi atzīt sev to, kas tev patiesībā ir vērtīgs.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Uzmanība pāriet uz naudu, vērtībām un pašcieņu. Aktivizēsies finanšu zona – vajadzēs būt stingrām robežām, jāpasaka “nē” liekiem tēriņiem vai situācijām, kur tu dod vairāk nekā saņem. Šis ir labs laiks pārskatīt cenu politiku, ienākumu avotus un prioritātes. Palīdzēs sarunas, mācīšanās un informācijas kontaktu sakārtošana – pareizā informācija šobrīd ir zelta vērtē. Attiecībās var būt jūtīgāks fons, jo tu vari vairāk domāt par drošību un stabilitāti. Labāk mazāk emociju, vairāk konkrētu rīcību. Ja tu sakārto finanšu pamatu, elpot kļūs vieglāk.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Līdz mēneša beigām tu esi galvenais stāsts. Tu jutīsi, ka gribi mainīt dzīvi, pārdefinēt sevi, atbrīvoties no veciem ierobežojumiem. Tu vari būt impulsīvāks, asāks, nepacietīgāks, un tev būs svarīgi neatdot spēku tiem, kuri netiek līdzi tavam tempam. Šis ir laiks drosmei, bet arī briedumam – definēt, ko tu vēlies un kādā veidā tu to sasniegsi. Aktivizēsies naudas un vērtību tēma: tēriņi, ienākumi, pašvērtība. Nepieciešams ieviest sabalansētu budžetu un skaidru prioritāšu sarakstu. Veselība un ikdienas režīms ir jāuztver nopietni, jo citādi enerģija izdegs.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Būs ļoti smalks, bet dziļš posms. Šis laika posms sniegs romantiku, empātiju un intuīcijas pastiprināšanos, bet vairs nevarēs dzīvot tikai ar sajūtām, vēlēsies struktūru un robežas. Tev var gribēties vairāk vienatnes, mazāk trokšņa, jo iekšā notiks pārkārtošanās. Daudz kas notiks “neredzami”, sapņos, sajūtās, intuīcijā. Neptūna ieiešana Auna sākumā piešķirs jaunu toni pašvērtībai un naudas jautājumiem – svarīgi nepazaudēt realitātes sajūtu un neidealizēt riskus. Atbalstu sniegs ģimene un sirdscilvēki, bet būs svarīgs arī iekšējs godīgums par to, ko tu patiesībā gribi.
